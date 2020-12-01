Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira, euro ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun 1 Aralık'ta kaç liradan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1.20 düzeyinden, kar satışlarıyla 1.1910 desteğine doğru geri çekilirken, iç piyasada da dövizler yeni güne haftanın ilk işlem gününün kapanış düzeylerinde yatay başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8220 liradan, avro 9,3580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8200 liradan alınan dolar, 7,8220 liradan satılıyor. 9,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olmuştu.

Altın yeniden yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın yeniden yükselişe geçti
Abone Ol Google News
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
Köye giriş çıkışlar kameradan tespit ediliyor: Şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadı

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

Milyonlarca çalışanın gözü bu hafta yapılacak toplantıda.

​Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda.
Koronayı geçiren de aşı olacak

Koronayı geçiren de aşı olacak

​​Salgını atlatanlarda 'antikor negatifliği' riski var.
Balıkçı yürüyüş<br>yaparken buldu

Balıkçı yürüyüş
yaparken buldu

​250 milyon lira değerinde, yüzen altın olarak kabul ediliyor.
İzmir'de<br>FETÖ operasyonu

İzmir'de
FETÖ operasyonu

​82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Milyonlarca<br>kişi bekliyordu

Milyonlarca
kişi bekliyordu

​Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı.
40 kişilik<br>korona partisi

40 kişilik
korona partisi

Yapılan onca uyarıya aldırış etmediler.
BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi
Gündem

BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!
Ekonomi

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!

2020 yılı için yüzde 15'lik zamla 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya çıkan asgari ücrette beklenen toplantıların ilkinde tarih belli oldu. 2021 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon 4 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ise toplantı öncesi heyecanla 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret oranına ilişkin sendikalar taleplerini henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Ancak enflasyon tahminlerine göre ortaya 5 farklı olası artış oranı çıkıyor. Sendikaların taleplerinin daha yüksek olması beklenirken enflasyon bazlı yapılan hesaplamalara göre asgari ücrette en fazla 349 liralık bir artış ortaya çıkıyor.
Altın yeniden yükselişe geçti
Ekonomi

Altın yeniden yükselişe geçti

Koronavirüs salgınında güvenli liman olan ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son zamanlarda düşüşe geçti. Yatırımcılar ise 'Altın fiyatları neden düşüyor?' sorusunun cevabını merak edip, 1 Aralık'ta gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. 1 Aralık 2020 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni günün altın fiyatları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.