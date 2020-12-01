Dolar güne nasıl başladı?

Ekonomi

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!

2020 yılı için yüzde 15'lik zamla 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya çıkan asgari ücrette beklenen toplantıların ilkinde tarih belli oldu. 2021 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon 4 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ise toplantı öncesi heyecanla 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret oranına ilişkin sendikalar taleplerini henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Ancak enflasyon tahminlerine göre ortaya 5 farklı olası artış oranı çıkıyor. Sendikaların taleplerinin daha yüksek olması beklenirken enflasyon bazlı yapılan hesaplamalara göre asgari ücrette en fazla 349 liralık bir artış ortaya çıkıyor.