10 il belirlendi: İmar barışına aykırı binlerce kaçak bina yıkılacak

Türkiye genelinde 13 milyon konutun iskan sorununu çözmek için geçtiğimiz yıl Haziran ayında uygulamaya konulan ve 10 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu imar barışına aykırı faaliyetlerin tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.

31 Aralık 2017'den sonra inşaatına başlanan ve inşaat faaliyetleri devam eden yapılar ekipler tarafından tek tek denetlendi.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) ve doğal sit alanlarının bulunduğu 37 ilde, yılın ilk 9 ayında yapılan denetim sayısı ise bin 164'ü buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılaşma ve İmar Barışı düzenlemesini fırsata dönüştürmeye çalışanlara karşı, havadan denetleme için drone tipi araçlar kullandı.

423'ü yıkıldı, 1278'i için suç duyurusunda bulunuldu

Denetimler sonucu bin 503'ü ÖÇK bölgesinde, 2 bin 453'ü doğal sit alanlarında olmak üzere imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi.

Bu yapılardan 423'ü anında yıkıldı, tespit edilen yapıların bin 278'i için de suç duyurusunda bulunuldu. Diğer yapıların yıkımı için de adli ve idari süreç başlatıldı.

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılması için tanına süre 1 Eylül'de sona ermişti.

EKONOMİ Valiliğin yazısı sonrası İstanbul'da ilk yıkım başladı

Ayder'den salıncaklar toplatıldı

Ayder bölgesinde 25 salıncağı kaldıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, doğal güzellikleri bozacak hiçbir yapıya izin verilmeyeceği, bu yapıları yapanlara, yaptıranlara, yapılmasına müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

İmar barışına aykırı en çok yapı Muğla'da

Çevre ve Şehir Bakanlığınca yapılan denetimlerde imar barışına aykırı en fazla yapı Muğla'da tespit edildi.

Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de belirlenen bin 351 yapı etap etap yıkılmaya başladı.

ÖÇK ve sit alanlarında yapılan denetimlerde en çok imar barışına aykırı yapının tespit edildiği ikinci il Nevşehir oldu.

REKLAM

Nevşehir merkezde 187, Ürgüp'te 115, Avanos'ta 53 ve Gülşehir'de 1 kaçak yapı tespit edildi. Bu 356 yapıdan 147'si yıkıldı, kalan yapılar için yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde çok sayıda kaçak yapının gündeme gelmesinin ardından bölgede yıkım çalışmaları başlamıştı.

EKONOMİ 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek

Trabzon'da 110 yapı yıkıldı

İmar barışına aykırı en çok yapının yer aldığı üçüncü il ise Trabzon oldu. Çaykara'da 120, Maçka'da 11, Tonya'da 34, Akçaabat'ta 3 ve Köprübaşı'nda 3 olmak üzere il genelinde ÖÇK ve sit alanlarında tespit edilen 171 yapıdan 110'u yıkıldı.

Türkiye genelinde iskan sorunu olan 13 milyon konutu yakından ilgilendiren İmar Barışı uygulamasına başvurular 8 Haziran 2018’de başlarken şimdiye kadar başvuru sayısı ise 10 milyonu aşmış durumda.

İlk üç il dışında Antalya'da 260, Çanakkale'de 268, Rize'de 260, Edirne'de 202, İzmir'de 168, Mersin'de 178, Aydın'da 107 imar barışına aykırı yapı tespit edildi. Buralarda devam eden yıkım işlemlerinin de en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

İmar barışı uygulaması sonrasında konut fiyatlarının en fazla arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı sırasıyla yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır, yüzde 5,9 ile Bitlis, yüzde 5,8 ile Elazığ ve yüzde 5,6 ile Bilecik takip etti.

EKONOMİ Bodrum'dan sonra sıra İstanbul'da: 315 kaçak yapı yıkılacak

OYNAT 01:42 Kapadokya'daki yapıların yıkımlarına devam edildi Peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı. Ekipler, yıkımı gerçekleştirilecek yapıların bazılarının bulunduğu Göreme'ye sevk edildi. İş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başlandı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölüme geçti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



