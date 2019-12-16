100 bin sosyal konutta başvurular başladı: İşte en önemli şart

Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular başladı.

15 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek olan başvurular kapsamında konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak.

İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek.

5 BİN 500 TL ŞARTI

100 bin sosyal konut için başvuru öncesi bir takım şartlar aranacak. Bunlardan en önemlisi ise gelir şartı olacak. Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak.

Aranacak diğer şartlar şöyle;

- Diğer başvuru şartları ise T.C. vatandaşı olmak.

- Projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan

az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak.

Kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.

BAŞVURU BEDELLERİ

Başvuru işlemleri sırasında; 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası), 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacak.

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Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak.

HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konut

Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut

Adana Buruk mevki 800 konut

Afyon Dinar 94 konut

Afyon Sadıkbey 350 konut

Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut

Afyon Emirdağ 151 konut

Aksaray Güzelyurt 156 konut

Aksaray Yenikent 150 konut

Aksaray Ağaçören 60 konut

Aksaray Eskil 142 konut

Amasya Gümüşhacıköy 79 konut

Ardahan Göle 300 konut

Batman Sason 116 konut

Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut

Bingöl Yedisu mevki 106 konut

Burdur Karamanlı 109 konut

Çankırı Eldivan 94 konut

Çankırı Şabanözü 200 konut

Çorum Uğurludağ 150 konut

Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut

Elazığ Maden 150 konut

Erzincan Üzümlü 75 konut

Erzincan İliç 230 konut

Erzurum Pasinler 142 konut

Erzurum Şenkaya 100 konut

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Isparta Aksu 100 konut

Isparta Eğirdir 200 konut

Hatay Yayladağ 102 konut

Kayseri Sarıoğlan 230 konut

Kırıkkale Delice 100 konut

Kırıkkale Bahşılı 220 konut

Kırıkkale Keskin 124 konut

Kırıkkale Yahşihan 300 konut

Kilis Polateli 188 konut

Konya Altınekin 204 konut

Kütahya Simav 160 konut

Kütahya Demirci 79 konut

Kütahya Çavdarhisar 160 konut

Malatya Yazıhan 78 konut

Nevşehir Derinkuyu 126 konut

Sivas Akıncılar 260 konut

Trabzon Şalpazarı 48 konut

Yozgat Sarayköy 200 konut

FOTOĞRAF 19 Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. 2 1 konutlar 140-180 bin, 3 1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2 1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3 1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi. Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak şeklinde sıralandı. Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak. Zemin kat seviyesinde cephede, geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde yöresel taş kaplamalar olacak. Üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapılacak. Ege'deki konutlarda ise bölgenin geleneksel zarif dokusuna uygun nitelikte mimari özellikler olacak. Bölgenin iklim koşullarına uygun açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, cephede derzlemeler, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar kullanılacak. Akdeniz’deki konutlar da yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla, geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle bölgenin mimari kültürünü yaşatacak. Konutlar, iklimle barışık ve güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renklerde inşa edilecek. Güney Doğu Anadolu'daki konutlarda esas unsur yöresel taşların kullanıldığı cephe kaplamaları ve motif işlemeleri olacak. Yerleşim planı yapılırken mahremiyet unsuru ön planda tutulurken, yer yer kullanıma uygun düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar olacak. Doğu Anadolu’da karasal iklimin gündüz sıcak, gece soğuk tavrına ve arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte konutlar yapılacak. Cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilirken, genellikle eğimli çatılar ve geniş saçaklarıyla, taş dokulu pencere söveleri ve kat silmeleriyle bölgenin mimari diline uygun tasarımlar olacak. İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleri ile örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılırken, Osmanlı başkentlerini de barındıran Marmara’da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesinin detaylar belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi' ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. BiP'te paylaş

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