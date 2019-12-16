100 bin sosyal konutun yapılacağı iller ve başvuru şartları
100 bin sosyal konutta başvurular başladı: İşte en önemli şart
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları arasında en büyük kriter 5 bin 500 liralık gelir şartı olacak.
Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular başladı.
15 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek olan başvurular kapsamında konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak.
İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek.
5 BİN 500 TL ŞARTI
100 bin sosyal konut için başvuru öncesi bir takım şartlar aranacak. Bunlardan en önemlisi ise gelir şartı olacak. Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak.
Aranacak diğer şartlar şöyle;
- Diğer başvuru şartları ise T.C. vatandaşı olmak. - Projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.
TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak.
Kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.
Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.