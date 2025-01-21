1.2 milyar dolarlık 'YEKA rüzgarı'

Kalaycı, her yıl en az 1500 megavatlık YEKA yarışması düzenlenmesi halinde yabancı yatırımcının bu aksiyonu olumlu değerlendireceğini ve yatırım için Türkiye'ye gelebileceğini anlattı. Halihazırda Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı yatırımcının YEKA ile ilgili öngörülebilir fikirlerinin oluşmasıyla bazı aksamların üretiminde işlerini büyütme yoluna gidebileceklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti: "Bizim önerimiz şu, 'her sene 2000 megavat YEKA yapacağız' açıklamaları tabii ki çok güzel ama bugünden önümüzdeki 3-4 yıllık YEKA takvimi belli olsa yatırımlar için çerçeve çizilmesi çok daha rahat olacak."