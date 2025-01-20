Deprem bölgesinde devlet vatandaşını unutmadı: Dönüşüme 82 milyar hibe

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. On binlerce bina yerle bir olurken, 50 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Devlet tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. 1.900 şantiyede, 182 bin çalışan afet konutlarının inşası için mesai harcanırken; konut teslimlerinin bu yıl bitmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 200 bin konutun teslim törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacaklarını duyurdu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Deprem bölgesindeki depremzedelere kendi evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isterse 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 54 bin bağımsız bölümün yenilenmesine ilişkin ruhsat süreci başlatıldı. Kentsel alanlarda 4 bin 24 yapı ve 20 bin 252 bağımsız bölüm, kırsalda da 11 bin 283 yapı ve 12 bin 15 bağımsız bölüm ruhsatlandırıldı. Toplam 32 bin 267 bağımsız bölümün proje kapsamında inşaatına başlandı.

2025 SONUNDA HEDEF 452 BİN KONUT TESLİMİ

'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında ruhsatlandırılan bağımsız bölümlere yönelik bugüne kadar 17 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Deprem bölgesindeki altyapı hizmetleri için ise İller Bankası, bugüne kadar toplam 65 milyar TL tutarında hibe desteği sağladı. Böylece, bölgeye 82 milyar TL hibe desteği verildi. Devlet, deprem bölgesindeki vatandaşını unutmadı. Asrın felaketinin yaraları büyük ölçüde sarılıyor. Depremzedelere evleri teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; 6 Şubat depreminin vurduğu 11 ilde tamamlanan toplam konut ve iş yeri sayısı 200 bini aştı. 2024 sonu itibarıyla tamamlanan konut/iş yeri sayısı 201 bin 688 oldu. Bununla birlikte, 2025 yılı sonunda teslimi tamamlanması hedeflenen konut/iş yeri sayısı da 452 bin 983 olarak belirlendi. Öte yandan, bu yıl sonunda tüm deprem konutlarının tamamlanması bekleniyor.

Şantiyede yoğun mesai

11 ilde 174 ayrı alandaki 1.900 şantiyede, 1.581 köy evi şantiyesinde olmak üzere 3 bin 481 şantiyede çalışmalar 7/24 çalışma esasıyla devam ediyor. Bu şantiyelerde toplam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis deprem bölgesi için çalışıyor. Bakan Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik. İnşallah kısa süre sonra Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşayacağız” ifadelerini kullanmıştı.











