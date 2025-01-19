Üretim altyapısı artıyor: Tarıma dokuz yeni organize bölge

Türkiye, tarım sektörünün kalkınması ve sürdürülebilir bir üretim altyapısının oluşturulması için önemli bir adım olan Organize Tarım Bölgeleri’nin (OTB) sayısını artırıyor. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 9 adet Organize Tarım Bölgesinin (OTB) altyapısını tamamlayıp üreticilerin hizmetine sunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı sulama, enerji, depolama, lojistik, laboratuvar ve pazarlama konularında üreticilere destek sağlayacak. Böylece ürünlerin hem iç pazara daha etkin şekilde ulaşması sağlanacak hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine yeni OTB’ler katkı sunacak.

ÜRETİMİN HER AŞAMASI TESİSLERDE YAPILACAK

Ankara, Samsun, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmit gibi illerde kurulan ve kurulması planlanan OTB projeleri büyükşehirlerin tarımsal, hayvansal, su ürünleri ihtiyaçlarına karşılama görevi görecek. Bu OTB’lerde üretilecek olan ürünler, üretim aşamasında paketlenme ve etiketlenmeye kadar her aşamasını bu bölgelerde gerçekleştirecek. Yine büyükşehirlere yakın bölgelerde kurulacak bu OTB’ler sayesinde ulaşım maliyetleri de en aza inerken aracıların da olabildiğince azaltılması hedefleniyor. Böylece OTB’ler ile büyükşehirlerin ihtiyacı olan ürünler en az maliyet ile vatandaşlara ulaşabilecek.

KURULUMDAN ÜRETİME TAM DESTEK

Yatırım programında da yer alan OTB’nin altyapı inşaatlarını hızlandırılarak 841 Milyon TL kredi desteği sağlandı. Ayrıca 4 adet Organize Tarım Bölgesi'nin ihalesi bitirilirken; inşaatına da geçilmiş durumda.

Toplam yatırım tutarı 1,7 milyar TL’yi bulan bu yatırımlara yatırımcı bulmak için de 5 bin avrodan 3 milyon avroya kadar destek sunuluyor. Sağlanan destekler ile yatırımcıların çekilmesi ve kısa sürede faaliyete geçip üretime katkıda bulunması bekleniyor.

Ülke çapında üretim artışı ve çeşitliliği sağlanacak

Türkiye son yıllarda, Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını sürdürürken, ihtisaslaşmaya da yöneldi. Tarım, hayvancılık ve teknoloji gibi alanlarda yeni üretim merkezleri kuruluyor. Örneğin, Antalya gibi turizm bölgesinde yeşil OSB'ler öne çıkıyor. Tarım Organize Sanayi bölgeleri sayesinde sektörde üretim artışı ve ürün çeşitliliği amaçlanıyor.







