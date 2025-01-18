"Otoyolumuzu 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Antalya-Alanya otoyolumuz özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacak, bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır."