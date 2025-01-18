Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Korkuteli-Elmalı yolunun açılmasıyla İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında Türkiye'nin en önemli sebze-meyve üretim merkezlerinden daha hızlı, daha konforlu bir ticaret ve nakliye koridorunu tesis ettiklerini bildirdi. Uraloğlu, güzergahtaki seyahat süresinin 46 dakikadan 25'e indiğini, yılda toplam 494 milyon lira tasarruf edeceklerini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Korkuteli-Elmalı yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aydın-Denizli Otoyolu, Konya Çevre Yolu 2. kesimi ve Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının ardından bugün de Korkuteli-Elmalı yolunu açarak 2025'e güçlü giriş yaptıklarını söyledi.
Antalya'nın sadece turkuaz rengi denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de tanındığını belirten Uraloğlu, kentte yetişen sebze ve meyvelerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini kaydetti.
"Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık"
Bakan Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 214 milyar 181 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 743'e yükselttiklerini, 123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu 1068'e çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, "Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta köprülü kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın batısında bulunan turizm cenneti beldelerin ulaşımını güçlendirdik." dedi.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladıklarını belirtti.
Alanya-Kuşyuvası-Taşkent yolu tünellerini inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Kızılkaya-Antalya yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa yolu, Kumuca-Finike yolu, Demre Şehir geçişi, Kaş Çevre yolu, Kalkan Şehir geçişi, Akseki Bağlantı yolu, Kızılcadağ-Elmalı yolu, Konaklı-Güzelbağ yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da açtık. Bugün itibarıyla da Antalya Kuzey Çevre yolunun kalan kesimi, Alanya Doğu Çevre yolu ikmali, Elmalı-Finike yolu ve Antalya-Taşağıl-Konya yolu gibi 26 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.
Antalya-Alanya otoyolu, 122 kilometre uzunluğunda projelendirildi
Antalya-Alanya otoyolunun yapımını başlatan sözleşmeyi imzaladıklarını, yakında da temelini atacaklarını bildiren Uraloğlu, şunları söyledi:
Uraloğlu, Elmalı ve Korkuteli'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık anlamında önemli merkezlerden olduğuna dikkati çekerek, iki ilçeyi birbirine bağlayan yolu sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Güzergahtaki seyahat süresinin 46 dakikadan 25'e indiğini söyleyen Uraloğlu, böylece zamandan 387 milyon, akaryakıttan 107 milyon olmak üzere yılda toplam 494 milyon lira tasarruf edeceklerini vurguladı.
"Antalya Havalimanı genişletme çalışması, nisanda tamamlanacak"
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki yatırımlara da değindi. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon avro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından yolda test sürüşü yaptı.
Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ile MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.