Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açılıyor: Seyahat süresi 55 dakikaya düşecek

Aydın-Denizli Otoyolu yarın vatandaşın hizmetine açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile Aydın ve Denizli arasında 1,5-2 saat süren yolculuk süresinin 55 dakikaya ineceğini ve yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını, ikinci etabın ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlandığını aktardı.
Kısalan seyahat süresiyle önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Turizm sektörü için önemli fırsatlar sunuyor"
Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacaklarının altını çizdi.
Projenin özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
Otoyol ağı 3 bin 796 kilometreye yükseldi
Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu: