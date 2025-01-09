Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açılıyor: Seyahat süresi 55 dakikaya düşecek

"Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Otoyolun bir diğer önemli faydası ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz"