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Bakanlık nitelikli çalışan sayısını artırmaya devam ediyor: 3 milyona yaklaştı

Bakanlık nitelikli çalışan sayısını artırmaya devam ediyor: 3 milyona yaklaştı

13:5318/01/2025, Cumartesi
AA
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Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi.
Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendiğini ve toplam belge sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program hedeflerinde yer aldığı şekilde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirdiklerini ifade etti.


MYK tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi sayısının 2 milyon 959 bin 608'e ulaştığını belirten Işıkhan, bu sayının 2025'te 3 milyon 250 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.


Geçen yıl 23 sektör ve 438 ulusal yeterlilikte gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu 411 bin 383 belge düzenlendiğini aktaran Işıkhan, bu yıl belge verilen mesleklerden bazılarının, batarya, elektrikli araç bakım onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısı, etik hacker, yapay zeka programcısı ve siber güvenlik elemanı olduğunu kaydetti.


Bakan Işıkhan,
"Dünyada çalışma hayatının hızla dönüşüme uğradığı bu dönemde çağımızın ve geleceğin mesleklerini şekillendirmeye, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz"
değerlendirmesinde bulundu.


#Mesleki Yeterlilik Belgesi
#Mesleki Yeterlilik Kurumu
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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