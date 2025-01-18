Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27

Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı. Yılın ilk piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 27,07, 12 ay sonrası için ise yüzde 25,38 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.
12 AY SONRASI İÇİN YÜZDE 29,1 FAİZ TAHMİNİ
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,02'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 43,81'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 18 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 17,4 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 22,5 milyar dolar oldu. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 45 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40,91'e düştü. 12 ay sonrası için beklenti de yüzde yüzde 29,14'e indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğüne dikkati çekti. Şimşek, yıllık enflasyonun 2024'te 20 puan azaldığını vurgulayarak, “Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz” ifadesini bulundu.
Dezenflasyon bu yıl da sürecek
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez’in beklenti anketiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Enflasyonda iyileşen beklentilerin geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin bu yıl da süreceğini gösterdiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Rezervler 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında” açıklamasında bulundu.