Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez’in beklenti anketiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Enflasyonda iyileşen beklentilerin geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin bu yıl da süreceğini gösterdiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Rezervler 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında” açıklamasında bulundu.