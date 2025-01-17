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Bakanlık duyurdu: Mevsimlik tarım işçileri için 25 milyon lira kaynak ayrıldı

Bakanlık duyurdu: Mevsimlik tarım işçileri için 25 milyon lira kaynak ayrıldı

16:0117/01/2025, Cuma
AA
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2025 Yılı Yatırım Programı'nda ülke genelinde uygulanacak projeyle, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
2025 Yılı Yatırım Programı'nda ülke genelinde uygulanacak projeyle, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla 25 milyon lira bütçe ayrıldı.

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçesinden 555 milyon 400 bin lira kaynak aktarıldı.


Kamu hizmetlerine erişime katkılar sunulacak

Ayrıca uluslararası projelerle hem mevsimlik tarım işçileri ile ailelerine yönelik geçici barınma alanlarının yapılması ve iyileştirilmesi gerçekleştirilecek hem de hedef kitlenin sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler gibi diğer kamu hizmetlerine erişimlerine katkılar sunulacak.


Çeşitli birimlerdeki muhtelif işlere 62 milyon lira, bilgi sistemlerinin yenilenmesine 70 milyon lira ve insan kaynakları operasyonel programına destek için de 100 bin lira aktarıldı.


Yatırım programında, Bakanlığın geçmiş yıllarda başlattığı ve devam eden projelerine de kaynak ayrıldı.


Mesleki beceri envanteri projesi

Bu kapsamda, 2018'de başlayan ve bu yıl tamamlanması planlanan mesleki beceri envanteri projesine 2 milyon lira tahsis edildi.


2023'te başlatılan ve 2026'da tamamlanması hedeflenen İŞKUR istatistik sistemi için 50 milyon lira aktarıldı.


Bakanlığın devam eden projelerinden rehberlik ve teftiş faaliyetlerinin dijital dönüşümü projesine ise 26 milyon lira kaynak ayrıldı.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#mevsimlik tarım işçileri
#ödeme

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