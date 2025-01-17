CANiK 2024'te 172 milyon dolarlık yurt dışı satışına imza attı

“Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, bir önceki yıla göre ürün satışında yüzde 22'in üzerinde (savunma sanayi hizmet satışları ile artış yüzde 29) bir artış gösterirken, biz de SYS Grup olarak CANiK markamızla 2024 yılında ürün satışında yüzde 27'lik bir ihracat artışı sağlayarak bu başarıya ortak olduk. Bu başarı, yalnızca Türkiye ekonomisine değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerimize de sağladığımız katkının bir göstergesidir. CANiK olarak, geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerle, küresel pazarda kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin güçlü referansıyla dost ve müttefik ülkeler için en iyisini üretmeye, savunmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin ülkemizi yurt dışında temsil ettiğinin bilinciyle bugüne kadar üst seviyede tuttuğumuz çıtayı daha da yukarıya çekme gayretiyle 2025 yılında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."