Belediyedeki yolsuzluğa ‘dur’ diyecek düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı

Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikle alım süreçleri şeffaflaştırılacak. Bu sayede son dönemlere internet üzerinde yapılan ve canlı yayınlanan ihale süreçleri de tek elden denetlenecek. Denetim süreçlerinde merkezileşmesi ve şeffaflaşmasının bir diğer getirisiyse yapılan kamu alımlarının ne ölçüde gerekli olduğu ve tasarruf tedbirlerine hangi çerçevede bağlı kalınarak yapıldığının tespitini kolaylaştırması olacak. İhale mevzuatında çok sayıda istisnanın getirdiği sorunlar ve istismarlar da şeffaflaşma sonucunda ortadan kalkacak.