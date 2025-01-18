Avrupa’da iflas dalgası büyüyor

İki seneden uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı Rus şirketlerinin Avrupa ve ABD’de büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Uygulanan ambargoların etkisiyle faaliyetleri savaş sebebiyle büyük yara alan Rus şirketleri, bir yandan da iflas dalgasıyla boğuşuyor. Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kasperksy’de ekonomik sorunlar yaşıyor. Bilgisayar ve internet güvenliği üzerine çözümler sunan firma, faaliyet sahasını büyütmek bir yana en büyük pazar alanlarından ABD’de üç ay önce operasyonlarını durdurdu ve ofisini kapattı. Daha sonra İngiltere ofisini de kapatma kararı alan Kasperksy, burada çalışanlarını işten çıkaracak. Şirketin daralmaya yönelik adımlarının bu yıl da devam etmesi bekleniyor.