Avrupa’da iflas dalgası büyüyor

Avrupa'da birçok şirket ekonomik darboğazda. Küresel salgın sürecinde alınan kredilerin ödenememesi ve yüksek faiz yükü firmaları zorluyor. Yüksek faiz, borç yükü ve sermaye eksikliği nedeniyle çıkmaza düşen Avrupalı şirketler, kapanmamak için Uzak Doğu ve Orta Doğu’da yatırımcıların kapısını çalıyor.
Avrupa ekonomisi bir yandan Çin ile rekabet odaklı ticaret savaşını sürdürürken, diğer yandan kıta geneline yayılan iflas dalgasıyla boğuşuyor. Avrupa genelinde kovid-19 döneminde sağlanan kredileri ödeyemeyen şirketler, arka arkaya iflas bayrağını çekiyor. Avrupa’nın iki büyük ekonomisinden Fransa’da iflas sayısı 2008 mali krizini yakalarken, kıtanın sanayi üssü Almanya’da 2024’ün son çeyreğinde iflas eden şirket sayısı, 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Batan firmalar kaynak arayışı için kolları sıvadı. Firmalarını iflastan kurtarmak isteyen CEO’lar özellikle Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan yatırımcı arayışına başladı.
ALMANYA’DA KIRMIZI ALARM
Fransa’da batan şirketlerin borç beyanı için başvurdukları, Hogan Lovells hukuk bürosu 2024 yılında rekor başvuru aldıklarını açıkladı. Büronun yeniden yapılandırma avukatı Philippe Druon, Fransa’da 2023 yılında 56 bin, 2024’te ise yaklaşık 65 bin şirketin iflas için başvurduğunu söyledi. Almanya’daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) de 2024’ün son çeyreğinde iflas eden şirket sayısının 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 215’e çıktığını ve bu dönemde 38 bin istihdamın etkilendiğini bildirdi.
AVRUPA’NIN PİL DEVİ KAN KAYBEDİYOR
İflas dalgası sadece birkaç ülkeyle sınırlı kalmıyor. İsveç merkezli pil üreticisi Northvolt da, artan borçlar ve likidite sorunları nedeniyle ABD ayağında iflas başvurusunda bulundu. Elektrikli araçlar ve enerji depolama için lityum-iyon, lityum-metal ve sodyum-iyon hücreleri üreten Northvolt, sadece bir haftalık nakit rezervine (yaklaşık 30 milyon dolar) sahipken 5,84 milyar dolarlık borç yüküyle mücadele ediyor. Şirketin İsveç’teki amiral gemisi Northvolt Ett fabrikası, Avrupa'nın elektrikli araç endüstrisi için kritik öneme sahip. Ancak bu gidişle kapanabilir. Yönetim, darboğazdan kurtulmak adına yeni yatırımcılara ve ortaklıklara yeşil ışık yaktı.
VOLOCOPTER PARA BULAMAZSA ÜRÜNÜ PAZARA SUNAMAYACAK
Yatırımcılara ve yeni ortaklıklara kapı aralayan bir başka şirkette Volocopter oldu. Elektrikli hava taksisi üreticisi Volocopter, finansman yetersizliği nedeniyle iflas sürecine girdi. Almanya merkezli şirket, imza ürünü Volocity'yi 2025’te piyasaya sürmeyi hedefliyor. Volocopter CEO’su Tobias Wahl, “Volocity'nin pazara giriş yolunda son adımları atması için finansmana ihtiyacı var. Şubat sonuna kadar bir yeniden yapılandırma konsepti geliştirmeye ve bunu yatırımcılarla uygulamaya çalışacağız" dedi. Avrupa Birliği Havacılık Emniyet Ajansı’ndan (EASA) sertifikasyon bekleyen Volocopter, 2025’de yeni yatırımcılara ulaşmayı hedefliyor.
Savaşın faturası Rus şirketlere kesildi
- İki seneden uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı Rus şirketlerinin Avrupa ve ABD’de büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Uygulanan ambargoların etkisiyle faaliyetleri savaş sebebiyle büyük yara alan Rus şirketleri, bir yandan da iflas dalgasıyla boğuşuyor. Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kasperksy’de ekonomik sorunlar yaşıyor. Bilgisayar ve internet güvenliği üzerine çözümler sunan firma, faaliyet sahasını büyütmek bir yana en büyük pazar alanlarından ABD’de üç ay önce operasyonlarını durdurdu ve ofisini kapattı. Daha sonra İngiltere ofisini de kapatma kararı alan Kasperksy, burada çalışanlarını işten çıkaracak. Şirketin daralmaya yönelik adımlarının bu yıl da devam etmesi bekleniyor.
İngiliz petrol devi küçülmeye gidiyor
- Avrupa’ya yayılan kriz, daha önce Türkiye pazarından çekilen BP’yi de vurdu. İngiliz enerji şirketi, toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4 bin 700 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Firma, geçen yıl açıkladığı program kapsamında, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 2 milyar dolar azaltma hedefi belirlemişti. Toplamda 87 bin 800 çalışana sahip firma, yüklenicilerden de 3 bin kişilik pozisyonun kesileceğini duyurdu. BP CEO'su Murray Auchincloss, bu yıl ve sonrasında daha fazla maliyet azaltma çabasının planlandığını duyurdu.