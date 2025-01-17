Martı TAG'a 'haksız rekabet' davası ertelendi: Taksi lobisi yenilmelere doyamadı

''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."