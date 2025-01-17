Martı TAG'a 'haksız rekabet' davası ertelendi: Taksi lobisi yenilmelere doyamadı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından 'haksız rekabet' suçlamasıyla Martı TAG'a açılan dava, 21 Mart'a ertelendi. Duruşma sonrası konuşan Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız.'' dedi.
Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.
Dava ertelendi: Yeni bilirkişi atanacak
Mahkeme, yeni bilirkişi ataması yapılması için duruşmanın 21 Mart'a ertelenmesine karar verdi.
"Taksi lobisi yenilmelere doyamadı"
Duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Öktem, ''taksi lobisinin yenilmelere doyamadığını'' söyledi.
''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."
Ne olmuştu?
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından Martı TAG'a ‘haksız rekabet davası' açılmıştı. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de (istinaf mahkemesi) Martı TAG lehine karar vererek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebini reddetmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi de bir araya gelerek Martı TAG'a yeniden ‘haksız rekabet' davası açmıştı.