Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündeminde: Oğuz Alper Öktem 'Zafer bizim' diyerek çağrı yaptı

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, bu kez paylaşımlı yolculuk konusu masaya yatırılacak.
İstanbullu'nun uzun süredir talep ettiği paylaşımlı yolculuk konusu üzerine önemli adımlar atılması planlanıyor.
Öktem: İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözecek
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.
Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.
Martı TAG yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor
UKOME önünde buluşma çağrısı
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem ayrıca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda 'Zafer bizim' notunu düştü. UKOME Alt Komisyonu'na davet edildiğini belirten Oğuz Alper Öktem, 14 milyon Martı müşterisine, İstanbullulara ve ulaşım özgürlüğü isteyen herkese UKOME önünde toplanma çağrısı yaptı. Öktem, "Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım" dedi.