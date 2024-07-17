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Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündeminde: Oğuz Alper Öktem 'Zafer bizim' diyerek çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın (18 Temmuz) yapacağı toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündem maddesi yapıldı. Konu toplantıda görüşülerek yol haritası belirlenecek. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem bu gelişmeyi "Zafer bizim" diyerek duyurdu. Paylaşımlı yolculuk uygulamalarının, İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladığını belirten Öktem, ulaşım özgürlüğü isteyen İstanbulluları yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşmaya çağırdı.

Seren Som
11:46 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:54 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB UKOME, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ni görüşerek yol haritası belirleyecek.
İBB UKOME, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ni görüşerek yol haritası belirleyecek.

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, bu kez paylaşımlı yolculuk konusu masaya yatırılacak.

İstanbullu'nun uzun süredir talep ettiği paylaşımlı yolculuk konusu üzerine önemli adımlar atılması planlanıyor.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) 22. madde olarak UKOME gündeminde.

Öktem: İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözecek

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.

Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.


Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem


Martı TAG yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor

Öktem,
"Martı TAG, İstanbul'da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisi sağlayabilir"
dedi.


UKOME önünde buluşma çağrısı

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem ayrıca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda 'Zafer bizim' notunu düştü. UKOME Alt Komisyonu'na davet edildiğini belirten Oğuz Alper Öktem, 14 milyon Martı müşterisine, İstanbullulara ve ulaşım özgürlüğü isteyen herkese UKOME önünde toplanma çağrısı yaptı. Öktem, "Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım" dedi.




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#Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği
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