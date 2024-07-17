Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündeminde: Oğuz Alper Öktem 'Zafer bizim' diyerek çağrı yaptı

"Martı TAG, İstanbul'da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisi sağlayabilir"