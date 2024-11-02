Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem 'Müjde' diyerek duyurdu: Kazandık

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem.
Martı İcra Kurulu Başkanı Oğuz Alper Öktem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Martı TAG'ın artık lisanlı e-ulaşım hizmeti verebileceğini duyurdu. Öktem, ''İstanbul 7. İdare Mahkemesi “İBB’nin Martı’ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır” dedi. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek'' ifadelerini kullandı.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, 200 bin ailenin tenceresinin Martı TAG sayesinde kaynadığını belirterek, "5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz" demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıldır alınamayan e-ulaşım lisansı için dava açan Öktem, davanın kazanıldığını sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.
İstanbul 7. İdari Mahkemesinin vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer verildi:
Belgenin düzenleneceği, sonra belirtilen takip alt yapısının kurulması gerektiği, aksi halde davacının henüz belge sahibi olmadan ulaşım takip alt yapısı kurmaya zorlanacağı, bunun da yasal bir dayanağının olmadığı Yönergede sayılan şartlar dışında davacıdan belge veya eylem talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu sebeple elektronik ulaşım yönetim lisansı almak için yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, dava konusu işlemin temel haklardan olan çalışma hakkına ilişkin olması ve taksi ihalelerine katılım durumunu etkilemesi sebebiyle, uygulanmakla etkisinin tükeneceği ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 17/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
#Martı TAG
#Oğuz Alper Öktem
#Türkiye