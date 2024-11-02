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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem 'Müjde' diyerek duyurdu: Kazandık

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem 'Müjde' diyerek duyurdu: Kazandık

13:492/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem.

Martı İcra Kurulu Başkanı Oğuz Alper Öktem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Martı TAG'ın artık lisanlı e-ulaşım hizmeti verebileceğini duyurdu. Öktem, ''İstanbul 7. İdare Mahkemesi “İBB’nin Martı’ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır” dedi. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek'' ifadelerini kullandı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, 200 bin ailenin tenceresinin Martı TAG sayesinde kaynadığını belirterek, "5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz" demişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıldır alınamayan e-ulaşım lisansı için dava açan Öktem, davanın kazanıldığını sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.



İstanbul 7. İdari Mahkemesinin vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer verildi:
Belgenin düzenleneceği, sonra belirtilen takip alt yapısının kurulması gerektiği, aksi halde davacının henüz belge sahibi olmadan ulaşım takip alt yapısı kurmaya zorlanacağı, bunun da yasal bir dayanağının olmadığı Yönergede sayılan şartlar dışında davacıdan belge veya eylem talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu sebeple elektronik ulaşım yönetim lisansı almak için yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin temel haklardan olan çalışma hakkına ilişkin olması ve taksi ihalelerine katılım durumunu etkilemesi sebebiyle, uygulanmakla etkisinin tükeneceği ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 17/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'den UKOME'ye taksi tepkisi: 2 bin 500 plaka peşkeş çekildi

İstanbul’da taksi sorunu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen taksi meselesine çözüm bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Toplantısı’nda yeni taksi teklifi onaylandı. Martı ve Martı Tag’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısında alınan 2 bin 500 yeni taksi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. UKOME toplantısı öncesinde Martı TAG sürücüleriyle bir araya gelen Oğuz Alper Öktem, İBB'nin kazanıp vatandaşın kaybettiğini ifade etti. 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi plakası çıkartılacağını söyleyen Öktem, “Resmen İBB iki tane bürokratıyla Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratıyla BiTaksi’ye Nazım Salur’a 2 bin 500 tane plakayı peşkeş çekiyor. Yani vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki: Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra bir tane şirkete çalış. Bu rezilliktir. Bu sorunun çözümü asla değildir.” ifadelerini kullandı.

#Martı TAG
#Oğuz Alper Öktem
#Türkiye

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