Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem 'Müjde' diyerek duyurdu: Kazandık

İstanbul’da taksi sorunu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen taksi meselesine çözüm bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Toplantısı’nda yeni taksi teklifi onaylandı. Martı ve Martı Tag’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısında alınan 2 bin 500 yeni taksi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. UKOME toplantısı öncesinde Martı TAG sürücüleriyle bir araya gelen Oğuz Alper Öktem, İBB'nin kazanıp vatandaşın kaybettiğini ifade etti. 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi plakası çıkartılacağını söyleyen Öktem, “Resmen İBB iki tane bürokratıyla Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratıyla BiTaksi’ye Nazım Salur’a 2 bin 500 tane plakayı peşkeş çekiyor. Yani vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki: Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra bir tane şirkete çalış. Bu rezilliktir. Bu sorunun çözümü asla değildir.” ifadelerini kullandı.