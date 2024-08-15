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Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin dilekçe

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, 200 bin ailenin tenceresinin Martı TAG sayesinde kaynadığını belirterek, "5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

16:50 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Yüzlerce kişi, "Martı TAG bu şehrin kahramanıdır", "paylaşımlı yolculuk engellenemez" sloganıyla eyleme destek verdi.
Yüzlerce kişi, "Martı TAG bu şehrin kahramanıdır", "paylaşımlı yolculuk engellenemez" sloganıyla eyleme destek verdi.

Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

'Bugün şehir olsak Sivas'tan büyüğüz'

Yaklaşık 200 bin sürücü ve aileleriyle 650-750 bin kişilik bir camia olduklarını ifade eden Öktem,
"Bugün şehir olsak Sivas'tan büyüğüz. Türkiye'nin en büyük 32. şehri oluruz. Paylaşımlı yolculuk dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz"
diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) 7 oyu olduğunu hatırlatan Öktem, şöyle devam etti:

  • "Biz bugün buraya arkamda gördüğünüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne 376 bin dilekçeyi verip, İstanbul'un sesini duyurmaya geldik. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği, İstanbul UKOME'ye geldiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin bizden yana oy kullanmasını istiyoruz. İstanbul bunu hak ediyor. 200 bin sürücü bunu hak ediyor. Bu ekonomik darboğazda, 200 bin ailenin tenceresi Martı TAG sayesinde kaynıyor. 200 bin kişi buradan ekmek yiyor. 5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından Öktem, 376 bin dilekçeyi Bakanlığın İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etti.


İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi,
"Martı TAG bu şehrin kahramanıdır", "paylaşımlı yolculuk engellenemez"
sloganıyla eyleme destek verdi.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğinde önemli adım: Martı TAG sürücüleri toplanan 376 bin dilekçeyi teslim etti

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne teslim etti. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğinin gelmesiyle başlayan sürecin olumlu şekilde devam ettiğini ifade eden Öktem, “İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur ile görüştük. Kendisi de bize destek olduğunu ve bu işi sevdiğini iletti. Devletimizin çağrılarımıza kulak vermesinden son derece mutluyuz. Süreç birkaç ay içerisinde yönetmeliğin yazılıp UKOME’de onaylanmasının ardından nihayete kavuşacak ve 200 bin TAG sürücümüz derin bir nefes alacak” dedi.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündeminde: Oğuz Alper Öktem 'Zafer bizim' diyerek çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın (18 Temmuz) yapacağı toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündem maddesi yapıldı. Konu toplantıda görüşülerek yol haritası belirlenecek. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem bu gelişmeyi "Zafer bizim" diyerek duyurdu. Paylaşımlı yolculuk uygulamalarının, İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladığını belirten Öktem, ulaşım özgürlüğü isteyen İstanbulluları yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşmaya çağırdı.


#Martı Tag
#Oğuz Alper Öktem
#paylaşımlı yolculuk
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