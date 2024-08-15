Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin dilekçe

"Biz bugün buraya arkamda gördüğünüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne 376 bin dilekçeyi verip, İstanbul'un sesini duyurmaya geldik. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği, İstanbul UKOME'ye geldiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin bizden yana oy kullanmasını istiyoruz. İstanbul bunu hak ediyor. 200 bin sürücü bunu hak ediyor. Bu ekonomik darboğazda, 200 bin ailenin tenceresi Martı TAG sayesinde kaynıyor. 200 bin kişi buradan ekmek yiyor. 5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz."