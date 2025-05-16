16 mayıs dolar/TL güne nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla oluşan iyimser havanın, ilave gümrük vergilerinin ekonomiler üzerindeki olası etkileri ve başta Fed olmak üzere birçok merkez bankasının politik belirsizlik içinde olması nedeniyle oluşan endişelere yerini bıraktığı gözleniyor.