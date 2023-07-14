1.6 milyon EYT’liye maaş bağlandı

Muş, şöyle devam etti: "Henüz aylık bağlama işlemi yapılmamış sigortalılar, hizmet birleştirmesi gereken veya ilgili kurum kuruluşlarca yazışma yapılarak yazışma sonucuna göre aylığa hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır. Normal süreçte yıl içinde 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin yoğun mesaisiyle bir ayda, bir yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir. Ayrıca, incelenen başvurularda yaklaşık yüzde 10 oranında aylığa hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık bağlanamayacağının bildirildiği tespit edilmiştir." Mehmet Muş, ek bütçe teklifiyle yaklaşık 110 milyar TL'lik bir gelir hedeflendiğini de kaydederek, dolaylı vergilerin yüzde 64,9'dan yüzde 63,2'ye düşeceğini aktardı. Muş, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) kalıcı hale gelemeyeceğini de sözlerine ekledi.