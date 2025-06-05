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18 yaş altı 175 bin BES'linin tercihi Katılım Emeklilik

18 yaş altı 175 bin BES'linin tercihi Katılım Emeklilik

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Katılım Emeklilik, 18 yaş altı 175 bin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısıyla, bu alanda toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1 milyon 720 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 175 bin katılımcıyla, toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. Şirket, 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcıyla sektör genelinde en çok tercih edilen kurumlarından biri oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Erken BES ürünündeki büyümenin, ailelerin çocuklarının geleceği için tasarrufa her zamankinden daha bilinçli yaklaştığını gösterdiğini belirtti.


FAİZSİZ YATIRIMDA ALTERNATİF

Sincek, katılımcılara sundukları fonlar sayesinde, katılımcıların enflasyonun üzerinde kazanç elde etmelerine imkan sunduklarını kaydederek, "Faizsiz yatırım anlayışımızla hem değerlerimize uygun hem de finansal olarak avantajlı bir gelecek planı sunuyoruz" değerlendirmesini yaptı.


#Ekonomi
#BES
#Katılım Emeklilik
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