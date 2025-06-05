18 yaş altı 175 bin BES'linin tercihi Katılım Emeklilik

Katılım Emeklilik, 18 yaş altı 175 bin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısıyla, bu alanda toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1 milyon 720 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 175 bin katılımcıyla, toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. Şirket, 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcıyla sektör genelinde en çok tercih edilen kurumlarından biri oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Erken BES ürünündeki büyümenin, ailelerin çocuklarının geleceği için tasarrufa her zamankinden daha bilinçli yaklaştığını gösterdiğini belirtti.