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1,9 milyar kişiye Türkiye tanıtımı

1,9 milyar kişiye Türkiye tanıtımı

Uğur Duyan
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, iki yıldır turizmde müşteri memnuniyetini arka plan analizleri ile takip ettiklerini açıkladı. 45 ülkede yerel PR ajansları ile çalıştıklarını söyleyen Güler, Türkiye tanıtımı için 2022 senesinde 600 milyon kişiye, 2023'te ise 1,9 milyar kişiye eriştiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı turist sayısını artırmak için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor. Bakanlık günlük 1 milyon dijital veriyi analiz ediyor. Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de iki yıldır turizmde müşteri memnuniyetini arka plan analizleri ile takip ettiklerini açıkladı. Ağırlama faaliyetleri ile sosyal medya üzerinde etkili olduklarını belirten Güler, 45 ülkede yerel PR ajansları ile çalıştıklarını söyledi. Güler, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “2022 senesinde ağırlanan 6 bin 610 kişi üzerinden 600 milyon sosyal medya kullanıcısına, 50.3 milyon da medya kullanıcısına eriştik. 2023’te ise ağırlanan 7 bin 116 kişi üzerinden 56,5 milyon kullanıcıya, sosyal medya üzerinden ise 1,9 milyar kullanıcıya erişim sağladık.”


Timuçin Güler

REKLAM STRATEJİSİ MEYVESİNİ VERDİ

TBMM Turizm Komisyonu'nda milletvekillerine bakanlığın dijital veri analizi hakkında bilgilendirmede bulunan Güler, hem marka açısından hem de tesisler açısından değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Yapılan çalışmalarla birtakım olumsuzluklar tespit ederek, doğrudan ya da dolaylı müdahalede bulunduklarını belirten Güler, analizlerin Türkiye'nin dünyadaki algısı üzerine yoğunlaştığını ve turizm reklam stratejisinin bu şekilde de belirlendiği bilgisini verdi.


SAHADA DENETİM SÜRÜYOR

Güler, "Son iki yıldır yoğun olarak müşteri memnuniyeti konusunu aslında arka plandan takip ediyoruz hem marka açısından hem de tesisler açısından. Burada birtakım olumsuzluklar tespit edildiği anda direkt o olumsuzluğun konusu olmasa da sahada bununla ilgili olarak denetimleri başlattırıyoruz" açıklamasında bulundu.


ÖNCELİĞİMİZ MEMNUNİYET

Müşteri memnuniyetinin de değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti: "Dünyadaki algımız, bize nasıl bakılıyor ve ülke bazlı bütün reklam stratejisi bu şekilde de değişiyor. Bizim bütün o dijital reklam stratejilerimiz çok dinamik. Bir yerlerde algı değiştiği zaman artık eskisi gibi 'Ben böyle değilim' demek işe yaramıyor."




#turizm
#tanıtım
#timuçin güler
#ekonomi
#türkiye

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