Kültürel kuşatmaya karşı seferberlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabı tanıtıldı. Program öncesi kültürel mirasa sahip çıkmanın hikayesini anlatan "Kaçış Yok" sergisinin açılışı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra kültür sanat camiasından çok sayıda ilgili katıldı. Kitap, Türkiye’nin Kültür Politikaları’nın yanı sıra, 2000 yılı sonrasında gerçekleştirilen kütüphanecilik ve yayım faaliyetleri, kültürel, sanatsal ve turizm faaliyetleri olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.

Programda konuşan Bakan Ersoy, "Kültür seferberliğimizin tüm ayrıntılarını içeren bu kitap, bize özümüzden kopmadan, nasıl evrensel bir kültürel etki yaratabileceğimizi göstermektedir" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, İletişim Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan kitabın, Türkiye'nin kültürel değerlerini, zengin mirasını ve sahip olduğu potansiyeli gözler önüne seren bir rehber niteliği taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi: "Bu adımla ayrıca geçmiş izlerini taşıyan, kökleri derinlere uzanan kültürümüzü, modern dünyanın gereklilikleriyle buluşturarak, 21. yüzyılın Türkiye’sine katkıda bulunmayı da hedefliyoruz."

Fahrettin Altun da konuşmasında, bugünün dünyasına "Hız Çağı" da denildiğini belirterek bu çağda toplumun son derece güçlü kültürel saldırı girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kültürel kuşatma girişimlerine karşı Türkiye olarak kültürel seferberlik hamlesi içinde olunması gerektiğine inandığını dile getiren Altun, "Seferberlik, malumlarınız milli birlik ve beraberliğin tehlikeye düştüğü zamanlarda başvurulan bir yöntem. Bu çalışmamıza bu ismi bile isteye verdik, özellikle tercih ettik. Çünkü biz milletimizin, ülkemizin, Türkiye'mizin özellikle kültür alanında çetin bir cengin, zorlu bir savaşın içinde olduğunu ve bu cenkte, bu savaşta bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. 'Kaçış Yok' sergimiz, bu sergiye kaynaklık eden girişimlerimiz, bu cengin, bu mücadelenin güncel örneklerinden biri." diye konuştu.