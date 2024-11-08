Fatih'in yadigarı ayağa kalktı

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethinden sonra Yedikule Hisarı avlusuna inşa ettirerek Ayasofya Vakfına bağladığı ve yaklaşık yüz yıl önce yıkılan Fatih Mescidi, Fatih Belediyesince ihya edildi. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Ebu'l Feth (Fethin Babası) Camisi" olarak geçen mescit, Altın Kapı ve Yedikule avlusunu şehre bağlayan Hisar Kapısı arasında avlunun ortasında yer alıyor. Yaklaşık 450 yıl ayakta kalan ve geçen yüzyılın başlarında harabeye dönerek yıkılan mescitten geriye sadece minaresinin bir kısmı kaldı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kara surlarının bir parçası olan Yedikule'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını söyledi. Bölgenin atıl bir vaziyette bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşme sonrası restorasyon karşılığında alanın Fatih Belediyesine tahsis edildiğini anlatan Turan, "Devraldığımız ilk günden itibaren çalışmaya başladık. Kentin en atıl ve güvensiz noktalarından bir tanesi şimdi İstanbul'un en önemli kültür-sanat ve turizm destinasyonlarından biri haline geldi." dedi. Restorasyon çalışmalarının ardından Yedikule'de Yeditepe Bienali, film gösterimleri gibi birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Turan, son olarak, İstanbul'un fethinden sonra şehirde inşa edilen ilk mescitlerden olan Fatih Mescidi'nin ihya çalışmalarını yürüttüklerini anlattı. Turan, şöyle konuştu: "Geleneksel metotla ihya ettik, yani dönem malzemesi ve inşa özellikleriyle mescidi tekrar ayağa kaldırdık. İnşallah kasım sonuna kadar tamamlayıp mescidimizin açılışını yapacağız."