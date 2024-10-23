İki şehirde 91 cami açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. Erbaş, Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi önünde düzenlenen toplu açılışta, şu anda, Yasin Suresi'ni her okuduğunda gözünün önüne gelen bir şehirde olduğunu söyledi. Depremin ilk günlerinde camilerin bir kısmının yıkıldığını, minarelerin devrildiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Burada Antakya'da, vatandaşlarımızın birisi, evinin balkonuna çıktı, oradan ezan okuyordu. Gözyaşlarıyla seyretmiştik o haberi, bir şehrin ezana ne kadar da muhtaç olduğunu o kardeşimizin balkonuna çıkarak okuduğu ezanla fark etmiştik. İşte bugün yıkılan camilerimizi tekrar yaparak, tadilata, tamirata ihtiyacı olan camilerimizi tekrar tadilat ve tamirattan geçirerek yavaş yavaş camilerimiz ayağa kalkıyor." Erbaş, dün Kahramanmaraş'ta 51 caminin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de burada 40 caminin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere dua etti. Erbaş ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları camiler arasında yer alan Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi'nde de öğle namazını kıldı.