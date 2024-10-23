Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İki şehirde 91 cami açıldı

İki şehirde 91 cami açıldı

04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da hasar gören camiler ayağa kalkıyor. Kahramanmaraş'ta önceki gün 51 camiyi ibadete açan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün de Hatay'da 40 caminin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. Erbaş, Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi önünde düzenlenen toplu açılışta, şu anda, Yasin Suresi'ni her okuduğunda gözünün önüne gelen bir şehirde olduğunu söyledi. Depremin ilk günlerinde camilerin bir kısmının yıkıldığını, minarelerin devrildiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Burada Antakya'da, vatandaşlarımızın birisi, evinin balkonuna çıktı, oradan ezan okuyordu. Gözyaşlarıyla seyretmiştik o haberi, bir şehrin ezana ne kadar da muhtaç olduğunu o kardeşimizin balkonuna çıkarak okuduğu ezanla fark etmiştik. İşte bugün yıkılan camilerimizi tekrar yaparak, tadilata, tamirata ihtiyacı olan camilerimizi tekrar tadilat ve tamirattan geçirerek yavaş yavaş camilerimiz ayağa kalkıyor." Erbaş, dün Kahramanmaraş'ta 51 caminin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de burada 40 caminin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere dua etti. Erbaş ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları camiler arasında yer alan Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi'nde de öğle namazını kıldı.



104 yıldır hayırda yarışıyor

Konya'nın ileri gelen İş İnsanlarından Halil İbrahim Sayar Geçtiğimiz hafta 104 yaşına bastı. babasının başlattığı hayır işini sürdüren Sayar, yaşına rağmen hayırda yarışmaya devam ediyor. İlk olarak İnönü döneminde boşaltılan, yıkılan tarihi camileri tamirle bu işe başlayan Sayar, “Babam Sıdkı Sayar, Konya’nın hayır sahiplerinden birisi idi. Her hayır işinde bulunmaya çalışırdı. Babamın vefatından sonra babamın görevini üstlendim. Halk da tamiri gereken cami, mescit gibi tarihî ve dinî eserlerin onarımı için bana müracaat etmeye başladı" diyor. Konya İmam Hatip Lisesi'ni babasının ve arkadaşlarının yaptırdığını kendisinin de Yüksek İslam Enstitüsü'nü Konya'ya yaptırdığını anlatan Sayar, Menderes'in Konya'ya okulun temelini atmak için geleceği gün ihtilal yapıldığını söylüyor.


#kahramanmaraş
#hatay
#ali erbaş
#Cami açılışı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı