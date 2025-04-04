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2 Nisan'da alışveriş ikiye katlandı

2 Nisan'da alışveriş ikiye katlandı

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türkiye, CHP’nin 2 Nisan’da market, online, restoran, kafeler ve akaryakıt istasyonlarından hiçbir şey satın almayıp “ekonomiyi durdurma” kampanyasını umursamadı. 1 Nisan’da 14 milyar lira olan kartlı alışveriş tutarı CHP’nin “boykot” ilan ettiği 2 Nisan’da 28 milyar liraya yükseldi. 2 Nisan’daki alışveriş tutarı mart ortalamasını da geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, halkın milli ekonomiye, ticarete, üretime ve esnafa güçlü şekilde sahip çıktığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı CHP'nin boykot kararı aldığı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ana muhalefet partisi ile bazı çevrelerin yaptıkları "alışverişi durdur" yönündeki çağrılarının hüsranla sonuçlandığını bildirerek, "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı" dedi. Ülke çapında tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden gerçekleşiyor. Bankaların kendi sistemlerindeki işlemler ise 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek.


28 MİLYAR TL'LİK REKOR İŞLEM

Açıklanan veriler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasındaki alışveriş işlemleri baz alınarak hazırlandı. Verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem yapıldığı, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak hesaplandı. İşlem tutarı 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2 Nisan'da mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.


HALKIMIZ EKONOMİYE SAHİP ÇIKTI

Boykot çağrılarının başarıya ulaşamadığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan'da iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkmasıyla sonuçsuz kaldı. Hükümet ve millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı" diye konuştu.


#Ekonomi
#2 Nisan
#alışveriş
#CHP
#boykot

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