2 Nisan'da alışveriş ikiye katlandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı CHP'nin boykot kararı aldığı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ana muhalefet partisi ile bazı çevrelerin yaptıkları "alışverişi durdur" yönündeki çağrılarının hüsranla sonuçlandığını bildirerek, "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı" dedi. Ülke çapında tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden gerçekleşiyor. Bankaların kendi sistemlerindeki işlemler ise 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek.

Açıklanan veriler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasındaki alışveriş işlemleri baz alınarak hazırlandı. Verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem yapıldığı, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak hesaplandı. İşlem tutarı 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2 Nisan'da mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.