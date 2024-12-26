2015 öncesi GSS borçları silindi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile sözleşmeli memurlara ilave ikramiye hakkı tanıyan düzenlemeler, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Genel Kurul, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da içeren teklifi görüştü. Teklife, Genel Sağlık Sigortası kanun teklifinde yer alan prim borçlarının silinmesini de içeren 5 süreli madde eklendi. 1 Ocak 2015 öncesinden kalan GSS borcu bulunan 1,7 milyon kişinin 2 milyar lira tutarındaki borcu silindi. Öte yandan disiplin cezası almayan ve kamuda 8 yılı dolduran sözleşmeli memurlara da ilave ikramiye hakkı tanındı. Bu çerçevede, sene başından itibaren 950 bin memur toplamda 4,6 milyar lira ilave ikramiye alacak. Kanun teklifine AK Parti'nin verdiği madde ihdasıyla engelli vatandaşlar için yerli araç alımında kolaylık da sağlandı. Buna göre, engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan tüm engelli ve malul bireyler, yerli üretim katkı oranı yüzde 20 ve üzeri olan tüm araçların alımında ÖTV'den muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı’na verilen yetki ile alt ve üst sınırların belirlenmesi ve istisnadan yararlanma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.