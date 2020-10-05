Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ekim ayı kira bedeli ne olacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020

2020 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim’de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 11,47 oldu.

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Eylül ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu.

Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1 bin 114,7 TL’ye yükselecek.

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