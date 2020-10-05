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2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ev kiralarına ne kadar zam geldi?

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından 2020 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini merak ediyor. Peki 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Haber Merkezi İHA
Kira artış oranı belli oldu.
Kira artış oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ekim ayı kira bedeli ne olacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020

2020 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim’de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

  • TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 11,47 oldu.

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ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Eylül ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu.

  • Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1 bin 114,7 TL’ye yükselecek.

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