24 saatte 490 bin kişi gezdi

TUBİTAK ve Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen marketfiyati.org.tr sitesi, 24 saatte 490 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, iki gün önce erişime açılan sitede ilk gün yoğun giriş gerçekleşti. Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri adreste, ilk günün sonunda 2 milyon 141 bin site içi arama yapıldı.





FIRSATÇILARI KOLAYCA ELE VERECEK

Tüketici dernekleri, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini memnuniyetle karşıladı. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Uygulama, tüketici için büyük kolaylık. Tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünlerin hangi satış noktasında kaç liradan satışa sunulduğunu görüp mukayese edebilecek. Böylelikle birtakım fırsatçılar, 'nasılsa enflasyon var algısı oluşturduk, tüketici doğal karşılar' deyip her hafta etiketlerindeki fiyatları artıramayacaklar, artıranlar da kolayca fark edilebilecek” ifadelerini kullandı.





VATANDAŞ EN UCUZ FİYATI YAKALAYACAK

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sitenin faaliyete geçmesini çok önemli bulduklarını söyledi. "Tüketici lehine bir adım olmasından dolayı oldukça memnuniyetle karşıladık" diyen Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz de bir ay boyunca siteyi takip edeceğiz. Sistemle tüketicinin kendi konumuna en uygun yerdeki markette en ucuz fiyatı yakalama olasılığı mümkün olacak. Tüketiciler sistemle ilgili marketin sitesindeki fiyatları mutlaka karşılaştırsın. Yetkililere tebriklerimizi iletip, daha da geliştirileceğini düşünüyoruz. Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacaktır ve daha çok kişiye ulaşacaktır."





UYGULAMA REKABETİ TEŞVİK EDECEK

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise uygulamanın önemine işaret ederek, yapılması gerekenlere değindi. Küçük, "Önemli olan, esas alınan 7 marketin fiyatlarının güncel olması ve bu marketler arasındaki rekabetin sağlanıyor olması gerekir. Geçmişte bunun örneklerini gördük, kendi aralarında yazışmalarla bazı marketlerin fiyatları kendi aralarında belirlemelerine şahit olduk" dedi.





HANGİ MARKETLER VAR?

Sanayi ve Teknoloji. Bakanlığı’nın koordine ettiği ve Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.



