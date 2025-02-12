Tüketiciye büyük kolaylık: Önce market fiyatı sonra alışveriş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılan marketfiyati. org.tr sitesiyle zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırılabileceğini açıkladı. TÜBİTAK ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen internet sitesi, 7 zincir marketteki binlerce ürünü görüp karşılaştırma imkânı sunuyor.





EN UCUZUNU BULUYOR

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabilecek. Sistemin sunduğu fiyatlar ile vatandaşlar alışverişlerinde daha kazançlı çıkacak. Kullanıma alınan internet sitesinde satın alınmak istenen ürünler sepete ekleniyor ve alışveriş yapılacak konum giriliyor. Ardından bulunduğunuz konuma göre sepetinizdeki ürünleri en uygun fiyata satan marketler sırasıyla vatandaşın önüne getiriliyor. Vatandaşa sepetteki ürünlerin tamamı A marketinde 300 lira, B marketinde 340 lira tutuyor gibi bir karşılaştırma imkanı sunularak mantıklı tercihin yapılması kolaylaştırılıyor.





UYGULAMASI DA GELECEK

Merkez Bankası'nın katkılarıyla yayına başlayan internet sitesi 7 zincir marketin verilerini TÜBİTAK BİLGEM sistemleri ile paylaşıyor. Fiyat bilgileri paylaşılan marketler içinde A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor. Bu marketlerin fiyatlarını karşılaştırmak için cep telefonlarında “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.





REKABETİ KIZIŞTIRACAK

Marketlerin tüm ürünlerindeki fiyatları karşılaştırmaya olanak tanıyan yeni site ve yakında gelecek uygulamanın marketler arasındaki rekabeti de kızıştırması bekleniyor. Bu kapsamda marketlerden ürünleri daha ucuz olana daha fazla rağbet olacağı için diğer marketlerin de pasta payından geri kalmamak için fiyatlarında indirim yapacağı öngörülüyor. Ayrıca marketfiyatı.org.tr ile raf fiyatları uyuşmayan firmalar için de yaptırımların olacağı belirtiliyor.



