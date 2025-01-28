2700 market et fiyatını sabitledi

İstanbul PERDER üyesi marketler, Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Derneğe üye 66 zincir marketin 2 bin 700 şubesi, Ramazan ayı sonuna kadar kıymanın kilogram fiyatını 379 liradan, kuşbaşı eti ise 399 liradan satacak.
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi zincir marketler, Ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacaklarını açıkladı. Kampanya ile bilgi veren İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, çok sayıda ürün kategorisinde tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca yerel marketler olarak sürdürdüklerini aktardı.
2 BİN 700 ŞUBEDE AYNI FİYAT OLACAK
Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatan Güzeldere, “Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama Ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz. Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 liradan satacağız” bilgisini verdi.
BİR YILLIK ARTIŞ YÜZDE 16-20 ARASI
- İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler, geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca da et fiyatlarını sabitleyen bir kampanya yapmıştı. Geçen yılki kampanyada dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmuştu. Açıklanan fiyatlar itibarıyla, geçen seneye göre dana kıymanın fiyatında yüzde 20 artış, dana kuşbaşı fiyatında ise yüzde 16 artış yaşandı. Geçen yıl İstanbul PERDER’in ardından Ankara’daki PERDER üyesi zincir marketler de kampanyaya dahil olmuştu.