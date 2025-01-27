Her yıl bir milyon konuta ihtiyaç var

Türkiye’de konut ihtiyacını artıran sebepler raporda; nüfus artışı, göçmen nüfus ile ekonomik sorunlar olarak sıralandı. İstanbul’a da ayrı bir başlık açıldı. Mevcut konut stoğunun yetersiz olması, konuta erişim ve uygun kira ortamını güçleştirdiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu unsurlar öne çıktı: “Barınma sorunu her geçen gün daha da ciddi bir problem haline gelmektedir. Artan fiyatlara karşı gelirlerin yetersiz kalması kiraya erişimi de güçleştirdi. İstanbul’un ivedilikle cazibe merkezi olmaktan çıkarılması ve tersine göç hamlesi ile Anadolu’nun çekim merkezi haline getirilmesi bir devlet politikası olarak ele alınmalı.”