Her yıl bir milyon konuta ihtiyaç var

Yüksek kiralar, barınma sorunları ve özellikle İstanbul’un deprem gerçeği konut seferberliğinin acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor. MÜSİAD’ın birçok sektör temsilcisiyle görüşerek hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 1 milyon. Ancak son 5 yıldır alınan ruhsat sayısı 400-500 binlere kadar geriledi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye'deki konut ihtiyacı gerçeğini tüm ayrıntılarıyla değerlendiren önemli bir çalışmaya imza attı. 2024’de inşaat ve gayrimenkul sektörü, konut üretimi, finansman sorunları, giderek artan barınma problemi metropol kent haline gelen İstanbul’un deprem gerçeğine kadar birçok konuyu deneyimli sektör temsilcileriyle görüşerek araştıran MÜSİAD, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu raporunu açıkladı.
YENİ FİNANSMAN MODELLERİ GELİŞTİRİLMELİ
Raporu hazırlayan MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ, "2025’de satış rakamının 1,5 milyona yaklaşması bekleniyor. Ülkemizde yıllık yeni konut ihtiyacı 800 bin ila 1 milyon arasında. Son yıllarda artan inşaat maliyetleri, azalan arsa stokları ve sektörün daralması nedeniyle üretimde de azalma görülmektedir. Son beş yıldır yeni konut üretiminde alınan inşaat ruhsat sayıları 400-500 bin adetlere kadar geriledi" değerlendirmesini yaptı. "Türkiye’de barınma sorunu çok ciddi bir problem haline gelmeye başladı" diyen Yüksekdağ, konuta erişmek için uygun finansman koşulları ve modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
EV SAHİPLİĞİ ORANIMIZ GERİDE
Raporda sorunlar ortaya konulurken çözüm önerileri de kamuoyunun dikkatine sunuldu. Türkiye’de ev sahipliği oranının Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğu belirtilen raporda Avrupa Birliği'ndeki konut sahipliği oranı %69,1 iken, Türkiye'de nüfusun ancak %56,2'sinin ev sahibi olduğu vurgulandı. Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesi gibi konuta erişim sorunuyla mücadele etmekte olduğu ifade edilen raporda, Türkiye’de son 10 yılda ortalama 1,3 milyon adet konut satıldığı bilgisine yer verildi.
İstanbul’dan tersine göç devlet politikası olsun
- Türkiye’de konut ihtiyacını artıran sebepler raporda; nüfus artışı, göçmen nüfus ile ekonomik sorunlar olarak sıralandı. İstanbul’a da ayrı bir başlık açıldı. Mevcut konut stoğunun yetersiz olması, konuta erişim ve uygun kira ortamını güçleştirdiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu unsurlar öne çıktı: “Barınma sorunu her geçen gün daha da ciddi bir problem haline gelmektedir. Artan fiyatlara karşı gelirlerin yetersiz kalması kiraya erişimi de güçleştirdi. İstanbul’un ivedilikle cazibe merkezi olmaktan çıkarılması ve tersine göç hamlesi ile Anadolu’nun çekim merkezi haline getirilmesi bir devlet politikası olarak ele alınmalı.”