Savunmada dev iş birliği

Ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında adından söz ettiren ve son olarak İtalya’nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i 2024'ün sonunda satın alarak dikkatleri üzerine çeken Baykar, küresel devlerin ilgisini çekiyor. Şirket özellikle İtalya'da ilgiyle takip ediliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumundaki Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, hafta içinde İstanbul'da Baykar'a gerçekleştirdiği ilgi uyandıran ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.





YENİ PAZARLARA BİRLİKTE AÇILABİLİRİZ

Cingolani, "Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük. Bu nedenle, bu görüşme çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek üzere sözleştik. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. "Bu ziyaret, Leonardo ile Baykar arasında yeni bir iş birliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olabilir mi?" soruların açıklık getiren Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama daha fazlasını söyleyemem, malum nedenlerden dolayı ancak şunu onaylayabilirim ki endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça memnun" yanıtını verdi.





BAYKAR DÜNYA ÇAPINDA OLAĞANÜSTÜ SEVIYEDE

Baykar'ın kesinlikle dünya çapında olağanüstü bir seviyede olduğunu ifade eden Cingolani, şunları dile getirdi: "Altyapılar harika ve bizi etkileyen birçok şey oldu. Binlerce genci görmek gerçekten etkileyiciydi. Gerçekten içeri girdiğinizde binlerce gencin çalıştığını görmek etkileyici, bir dinamizm görüyorsunuz. Altyapılar olağanüstü, çalışanlara büyük önem verilmiş. Ar-Ge bölümünü, çalışanlar için binaları, kampüsün kalitesi gerçekten etkileyiciydi. Ürün portföyü ise artık dünyanın en iyileri arasında ve bunu bekliyorduk ancak yerinde görmek daha da etkileyici oldu."





GÖRÜŞMELERDE YOĞUN MESAİ

Cingolani, Leonardo ile Baykar'ın hangi ürünler ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda yoğun temas halinde detayları konuştuklarını belirterek, “Bu yüzden biraz erken bir aşamadayız ancak çok önemli bir şey var: Leonardo'nun ürün portföyü, bizim ‘payload’ dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemleri, Baykar'ın ürettiği İHA'larla çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor" ifadelerini kullandı.



