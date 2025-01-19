Bayraktar TB3’ten tam isabet!

Bayraktar TB3 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı atışa dair Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, TB3 SİHA’nın geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladığı belirtildi.

Bayraktar TB3 SİHA'dan ateşlenen MAM-T mühimmatıyla hedef tam isabetle vuruldu.

YERLİ MÜHİMMAT İLE SİLAHLANDI

TB3 SİHA, önceki gün Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet MAM-T mühimmatı ile havalandı. TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Silahlanan TB3 SİHA, belirlenen test takvimine göre geliştirme süreci kapsamında faydalı yük ve mühimmat entegrasyon testlerine devam edecek.

TOPLAM UÇUŞ 887 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 887 saat 23 dakika havada kaldı.

TB3 İLKİ BAŞARMIŞTI

Bayraktar TB3 SİHA'dan atılan MAM-T mühimmatının üzerine yazılan 'TCG Anadolu'ya selam olsun' notu dikkatlerden kaçmadı. Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.







