Savaşta konsept değiştiren aktörler  

Savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojileriyle son yıllarda adından söz ettiren Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. 2000’li yılların başında başlayan bu teknoloji hamlesi, mikro sınıftan stratejik sınıfa kadar birçok yerli ve özgün İHA/SİHA sisteminin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Geliştirilen sistemler, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı envanterine kazandırılarak, sabit karakolların emniyetinden hareketli birliklerin güvenliğine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaya başlandı. Özellikle taarruz kabiliyetine sahip SİHA’lar, asimetrik tehditlere karşı yüksek başarı oranı ile görev yapıyor ve Türkiye’nin sahadaki en etkili güç çarpanlarından biri olarak öne çıkıyor.

OPERASYONEL DENEYİM

Türkiye’nin İHA/SİHA alanındaki en büyük avantajı, bu sistemleri operasyonel sahada test ederek sürekli geliştirmesidir. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi platformlar, terörle mücadelede ve gerçek harp koşullarında gösterdiği yüksek performans ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi uyandırdı. Sahadan alınan geri bildirimlerle iyileştirilen bu sistemler, güvenlik güçlerinin vazgeçilmez stratejik unsurları arasında yerini aldı.

UKRAYNA’DAN SOMALİ’YE

Bu başarı yalnızca operasyonel alanda sınırlı kalmadı. Türkiye, İHA/SİHA teknolojilerini ihraç eden bir savunma sanayi ülkesi konumuna geldi. Bayraktar TB2, Ukrayna’dan Katar’a, Somali’den Polonya’ya kadar birçok ülkenin envanterine girerek küresel arenada dikkat çekti. Ukrayna, Libya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Katar, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tunus, Irak, Litvanya, Pakistan, Umman, Macaristan ve Sırbistan, Arnavutluk, Suudi Arabistan ve Afrika kıtasından Nijerya, Angola, Etiyopya ve Fas gibi ülkeler Türk İHA ve SİHA’sı kullanan ülkelerden bazıları.

YENİ NESİL PROJELER YOLDA

Türkiye, mevcut başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha ileri taşımak adına yeni projelere hız verdi. İnsansız savaş uçakları, dikey iniş-kalkış yapabilen küçük sınıf İHA’lar, kargo İHA’lar ve kamikaze İHA sistemleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Ayrıca, gemiden kalkış/iniş yapabilen SİHA projeleri de hızla ilerliyor. Bu projeler arasında Bayraktar TB3 ve Anka 3 gibi sistemler bunların başında geliyor

Bu kapsamda, yapay zekâ tabanlı otonom sistemlerin geliştirilmesi, GNSS olmayan ortamlarda görev yapabilecek navigasyon çözümleri ve İHA’ların diğer insanlı/insansız sistemlerle birlikte çalışabilirliğini artıracak entegrasyon çalışmaları da hedefler arasında yer alıyor.

Övgü yağıyor

Türkiye’nin İHA/SİHA sistemleriyle gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle Bayraktar TB2’nin çatışma bölgelerinde sağladığı üstün performans, birçok ülkede askeri stratejilere ilham kaynağı oldu.

Savunma sanayindeki bu başarı, Türkiye’nin yalnızca bir kullanıcı değil, aynı zamanda bir teknoloji ihracatçısı olarak da konumunu güçlendirdi. Bu başarıda en büyük pay, yüksek uçuş sürelerine ulaşan ve sahada denenerek mükemmelleştirilen sistemlerin yanı sıra, yerli mühendislerin ve savunma sanayi kuruluşlarının üstün çabalarına ait.

Hedef daha iyisi

Türkiye’nin İHA/SİHA alanındaki stratejik hedefleri, kullanıcı ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmek ve bu sistemleri sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlamak üzerine kurulu. İHA’ların ömür devri maliyetlerinin azaltılması, yerlilik oranının artırılması ve entegre lojistik destek süreçlerinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar, sektörün geleceğine ışık tutuyor.

- İnsansız Savaş Uçağı sisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere başlanılması.

- Keşif, gözetleme, tespit ve teşhis amacıyla kullanılmak üzere piste ihtiyaç duymaksızın dikey olarak iniş kalkış yapabilecek küçük sınıf İHA sisteminin envantere alınması.

- Üs bölgeleri arasında ikmal amacıyla kullanılmak üzere dikey olarak iniş kalkış yapabilecek kargo İHA sisteminin envantere alınması.

- Daha uzun havada kalış süresi ve etkinlik menziline sahip kamikaze İHA sistemlerinin (dolanan mühimmat) envantere alınması.

- Gemiden kalkış/iniş yapabilen İHA sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere başlanılması.

- İHA’lara daha yüksek etkinlik gücüne sahip mühimmatların entegrasyonunun gerçekleştirilmesi.

- İHA’lara hava hedefi tespit ve taarruz kabiliyeti kazandırılması. İHA’ların gemiden komuta/kontrolünün gerçekleştirilmesi.

- İHA’ların GNSS olmayan ortamlarda görev icrasının sağlanması.

- İHA sistemlerinin otonomi seviyesinin artırılması amacıyla yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi.

- İHA’ların diğer insanlı/insansız sistemler ile birlikte çalışabilirliğinin sağlanması.



