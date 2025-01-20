Savunma sanayii 2024’te çağ atladı

Savunma sanayii atılımında 2025’e hızlı giren Türkiye, bunun mesajını 2024'te verdi. Geçen yıl birçok yurt içi ve yurt dışı sistem teslimatının yanı sıra geleceği de etkileyecek testlerle geçildi. Kara, hava ve deniz platformlarında çıta yükseldi. Geride bıraktığımız yılda değeri 7 milyar doları aşan 170 yeni proje imzalandı. 2024'te hizmete giren bazı proje ve ürünler şöyle: