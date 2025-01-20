Savunma sanayii 2024’te çağ atladı

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Savunma sanayii atılımında 2025’e hızlı giren Türkiye, bunun mesajını 2024'te verdi. Geçen yıl birçok yurt içi ve yurt dışı sistem teslimatının yanı sıra geleceği de etkileyecek testlerle geçildi. Kara, hava ve deniz platformlarında çıta yükseldi. Geride bıraktığımız yılda değeri 7 milyar doları aşan 170 yeni proje imzalandı. 2024'te hizmete giren bazı proje ve ürünler şöyle:
PİRİREİS HİZMETTE
PİRİREİS HİZMETTE
- Pirireis Denizaltısı hizmete verildi.
- Yerli ve milli teknolojilerle donatılan M60T tankları TSK envanterine kazandırıldı.
- ANKA III ilk uçuşunda 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla 1 saat 10 dakika havada kaldı.
- Hürjet, 1.01 mach hızını aşarak süpersonik ses hızına ulaştı.
TB3 İLKİ BAŞARDI
TB3 İLKİ BAŞARDI
- Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı oldu.
- Milli Muharip Uçak Kaan, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta, ikinci uçuşunu 6 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Kaan, 14 dakika havada kaldı, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni bir T70 Genel Maksat Helikopteri daha teslim etti. Bugüne kadar toplamda 100 adet T129 Atak helikopter teslimatına ulaşıldı.
- Hürjet'İn ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı.
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek olan Hürkuş, uçuşunu başarıyla tamamladı.
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