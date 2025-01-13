Mavi Vatan’ın güçlü koruyucusu TF-2000

Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcı gücünü artıracak TF-2000 Hava Savunma Muhribi, ileri teknolojisi ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Ocak ayının başında sac kesimi ‘start’ verilen ve ASFAT tarafından geliştirilen bu gemi, yerli savunma sanayisinin yeteneklerini bir daha ortaya koyarken, Mavi Vatan’ın koruyuculuğuna aday. İlk TF-2000’nin, 2030 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor.

GELİŞMİŞ SENSÖRLERE SAHİP OLACAK

TF-2000’nin, üzerindeki ileri sensörlerle tüm tehditleri anında tespit edebilecek yeteneğe sahip olması hedefleniyor. Bunun yanında insansız sistem kapasitesi de dikkat çekici. Kamikaze İDA, mini İHA’lar ve döner kanatlı sürü İHA sistemleri geminin ön plandaki yenilikleri arasında.

TF-2000, hava platformları için de özel tasarlandı. 15 tonluk orta yük nakliye helikopterlerinin gece-gündüz inip kalkabileceği platformuyla gelecek. Ayrıca 10 tonluk 2 SeaHawk helikopteri ya da 2 adet İHA’nın operasyon yapabileceği geniş bir hangarı bulunacak.

YERLİ VE MODERN SİLAH SİSTEMLERİ

TF-2000’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, barındırdığı milli ve modern silah sistemleri. Geminin hem hava hem deniz tehditlerine karşı savunma kabiliyeti sağlayan sistemler şöyle:

• Milli satıhtan satha güdümlü mermi (G/M) (ATMACA).

• Milli satıhtan havaya G/M’ler (SAPAN G/M v1-2, HİSAR-D, SİPER Blok 1D).

• Milli namlulu yakın Hava Savunma Sistemi (GÖKDENİZ).

• Milli Torpido Kovan Sistemi.

• Milli stabilize otomatik top.

• 127 mm ana batarya topu.

• 2x Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS).











