KAAN’ın ikinci prototipi üretimde

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, düzenlediği basın toplantısında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2024 faaliyetleri ile 2025 projeleri hakkında bilgi verdi. SSB Başkanı Haluk Görgün’ün basın mensupları ile ilk kez paylaştığı KAAN’ın ikinci prototip görseli heyecan yarattı. İkinci prototipte ilk prototipe göre önemli tasarımsal değişikliklerin olduğu ve özellikle uçağın burun kısmının küçüldüğü gözlemlendi.

TOPLAM 6 ADET ÜRETİLECEK

KAAN için toplam 6 adet prototip üretileceğini açıklayan Görgün, “KAAN için 2028 hedefi devam ediyor. 2029-2030 başlarında da yerli motorumuzu KAAN’a takacağız. KAAN’ın yerli motoru 36.000 poundluk bir motor olacak. Tasarım dondurulacak ve imalata girecek. Her hafta toplantılarımız oluyor. İlk parti teslimatta değil, bir sonraki pakette yer alacak” dedi.

TSK’YA 3 ALTAY DAHA

Milli tank projesi hakkında bilgi veren Görgün, TSK’ya yeni teslimatlar konusunda “Toplamda 252 adet Altay tankı üretilecek. Bu sene en az 3 tane Altay tankını seri üretimden çıkartıp Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz” diye konuştu. TSK’ya daha önce de 2 prototip verilmişti.







