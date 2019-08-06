Ekonomi 2,5 ayda 200 daire satıldı
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2,5 ayda 200 daire satıldı

İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne olan bağlantı yolları ile son dönemin en çok ilgi gören 3. İstanbul Başakşehir projesinde ilk etap satışları tamamlandı. İkinci etapta da 200 dairenin satışının gerçekleştirildiği projede hem yerli hem yabancı yatırımcının ilgisi yoğun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Projeden ev sahibi olan aile.
Projeden ev sahibi olan aile.

Fuzul Yapı, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Başakşehir’in en büyük karma projesi 3.İstanbul Başakşehir, mega projelere olan yakınlığı ile talep görmeyi sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen projede 200 dairenin satışı daha gerçekleştirildi.

3. İstanbul Başakşehir projesiyle ilgili bilgi veren 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, “Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi, doğru zamanda, doğru yerde doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tablo idi, nitekim öyle de oldu.” dedi.

  • Başakşehir’de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanının %60’ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor.

Başakşehir’in en büyük projesi olan 3. İstanbul’un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor. Aynı zamanda İstanbul’un yeni yaşam merkezi olarak kabul gören 3. İstanbul, TEM Otoyolu'na 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunması gibi avantajlara sahip durumda. 3. İstanbul tüm bu özellikleriyle Avrupa’da inşa edilen birçok proje arasından sıyrılarak ödüllere de layık görüldü.

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DAİRE ALANA 5 TAŞ HEDİYE

Öte yandan İstanbul’un değerlenen bölgelerinden Başakşehir’in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir’in pırlanta kampanyasından yararlanıp daire alanlara yılbaşından bu yana Blue Diamond 5 taş veya tek taş pırlanta hediye veriliyor.

TESLİMLER İKİ HAFTA SONRA BAŞLIYOR

Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken yükselen projede yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor. Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında: basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, spa, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, cafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor. Projenin ilk teslimlerinin tarihi 19 Ağustos 2019 olarak planlanıyor.

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