250 gr pide 20 lira oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala, merakla beklenen Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesinin azami satış fiyatının 2025'te 81 liranın üzerine çıkmayacağını ve hiçbir ilde ortalama fiyat artışının yüzde 35'ten fazla olmayacağını bildirdi. Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan Ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunulacağını belirtti.





UNUN FİYATI YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Balcı, "Ortalama yüzde 33 ila 35 fiyat artışı olacak. Bazı illerde yüzde 28 veya 30 olarak gerçekleşebilecek ancak hiçbir ilde artış yüzde 35'ten daha fazla olmayacak" ifadesini kullandı. Ramazan pidesinde kullanılan unun fiyatının yüzde 40 arttığına değinen Balcı, işçilik ücretlerinde yüzde 45 ve işletme giderlerinde yüzde 40 artışın söz konusu olduğunu anlattı.





FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA

Balcı, mevcut artışın altında fiyat değişimiyle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "2024 enflasyon oranının yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı, enflasyon altında oluyor. Bunu yaparken, halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.





EKMEK ZAMMINI %25'TE TUTTUK

İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatlarıyla ilgili de açıklama yaptı. Balcı, “2024'te nisan ayında ekmek fiyatlarında bir artış olmuştu. Önlem alınmazsa bu artışın ocak ayında yüzde 25’le sınırlı kalmayacağını söylemiştik. İlgili bakanlıklar ve sektörlerle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde bunu da yüzde 25 sınırında tutmayı başardık. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan ekmek, yüzde 25 artışla Türkiye genelinde 62,5 liranın üzerinde satılmamaktadır" dedi.



