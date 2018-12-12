Ekonomi 28 milyon kiracıyı ilgilendiren düzenleme
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Kiracıları ilgilendiren düzenleme: Hangisi düşükse o kullanılacak

28 milyon kiracıyı ilgilendiren düzenleme

28 milyon kiracıyı korumak için geçtiğimiz aylarda Yeni Ekonomi Proğramı'nda yer alan kira artış oranlarında Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi'nin baz alınmasına yönelik kararın ardından hükümet düğmeye bastı. Meclis’teki düzenlemeyle kiralarda yapılacak yıllık artışlarda üst sınır düşecek.

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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kiraları kura bağlı artan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirleme kararı alan hükümet, 28 milyon vatandaşı korumak için yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Düşük olan kullanılacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TÜFE düzenlemesi kabul edilirken, Genel Kurul aşamasında gelecek yıllardaki değişim dikkate alınarak ÜFE ve TÜFE'den düşük olanın kullanılması şekilde düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Komisyonda kabul edildi

Takvim'in haberine göre; Kira artış oranına dair üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi.

Eleştiriler haklı

Teklifin sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TÜFE ve ÜFE oranlarındaki artış oranlarının yıllara ve dönemlere göre farklılık gösterebileceği yönündeki eleştirileri haklı bulduğunu belirterek, "Kiralardaki artış oranı olarak 'düşük olan kullanılır' şeklinde değişiklik yapılabilir" dedi.

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