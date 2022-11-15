Ekonomi 28 yılın en büyüğü Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

28 yılın en büyüğü: Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Bu işten çıkarma gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

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Haber Merkezi AA
28 yılın en büyüğü: Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Arşiv.

New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

  • Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Öte yandan, 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

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