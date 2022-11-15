28 yılın en büyüğü: Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Bu işten çıkarma gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

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