3 Akıncı daha envanterde

‘Akıncı’ projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı Taarruzi İHA'lardan (TİHA) 3’ü daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik kanat açıklığına sahip. Çok sayıda akıllı mühimmat taşıyabilen AKINCI, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen “Akıncı” projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı Taarruzi İHA’lar (TİHA) Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 Bayraktar Akıncı B TİHA daha teslim edildi. Bu gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından “Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür” mesajıyla duyurdu.
Baykar Teknoloji’den yapılan açıklamada ise “Göklerin yılmaz bekçisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza 3 adet Bayraktar Akıncı B TİHA’yı daha teslim etmenin gururunu yaşıyoruz! Güvenlik güçlerimizin göklerdeki keskin gözü olacak Bayraktar Akıncı’lar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Akıncı TİHA’ların geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Dün Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen B versiyonu Akıncı TİHA’lar 2x750 HP olmak üzere 1500 HP motor gücüne sahip.