3 Akıncı daha envanterde

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen “Akıncı” projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı Taarruzi İHA’lar (TİHA) Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 Bayraktar Akıncı B TİHA daha teslim edildi. Bu gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından “Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür” mesajıyla duyurdu.

Baykar Teknoloji’den yapılan açıklamada ise “Göklerin yılmaz bekçisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza 3 adet Bayraktar Akıncı B TİHA’yı daha teslim etmenin gururunu yaşıyoruz! Güvenlik güçlerimizin göklerdeki keskin gözü olacak Bayraktar Akıncı’lar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Akıncı TİHA’ların geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Dün Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen B versiyonu Akıncı TİHA’lar 2x750 HP olmak üzere 1500 HP motor gücüne sahip.

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OYNAT 01:22 AKINCI TİHA Teber-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ROKETSAN üretimi Teber güdüm kiti entegre edildi. AKICNI TİHA dokuz silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından, 'AKINCI derler bir yiğit uşak… Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek…' notuyla paylaşılan videoda, tüm silah istasyonları yüklü AKINCI'nın Teber-82 mühimmatıyla denizdeki hedefi başarıyla imha ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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