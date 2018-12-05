Ekonomi 3 günde 152 konut sattı
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Nef Ortayaka’da 3 günde 152 adet konut satıldı

3 günde 152 konut sattı

Nef’in uzun süredir beklenen yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka’da, sadece 3 günde 152 adet konut satıldı.

AA
Nef Ortayaka projesi
Nef Ortayaka projesi

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç’e 5 dakika mesafede yer alan merkezi konumu, yeni raylı ulaşım hatları ile bütün köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı ve Foldhome konsepti ile dikkat çeken Nef Ortayaka projesinde yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı.

Noter tespiti ile belgelendi

Nef'in uzun süredir beklenen yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka’nın ön satışları Cumartesi günü başladı. Nef Ortayaka satışlarında öncelik Nef’ten daha önce konut almış ve proje için talep formu bırakmış müşterilere verildi. Proje, noterin de hazır bulunduğu ve satışların yerinde tespit yaptığı üç gün boyunca oldukça fazla talep gördü. Nef Ortayaka’da evler yılsonuna kadar 299 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 36 aya varda vade farksız kişiye özel ödeme planları ile müşterilere sunulmaya devam edilecek.

3 günde 57 Milyon TL ciro

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlam taşıdığını belirtti. Timur, "Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz" diye konuştu. Timur ayrıca üç günde elde ettikleri 57 Milyon TL ciro ile yılsonu ciro hedefleri olan 1,7 milyar TL’yi gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Nef işbirliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi himayesinde yürütülen ve belediye tarafından kentsel dönüşüm projelerini yönetmesi için kurulan belediye iştiraki GOPAŞ ile birlikte geliştirilen projeye gösterilen ilgiden duydukları mutluluğu dile getiren Timur, üç günde ulaştıkları satış rakam ile konut sektöre heyecan getirdiklerini de kaydetti.

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Şehrin tam ortasında Emre Arolat imzası

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkânı sağlıyor. Dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat'ın tasarladığı proje; 1+1’den 3+1’e kadar farklı yaşam seçenekleri, ince düşünülmüş ortak yaşam alanları ve dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar tarafından tasarlanan Foldhome odaları ile dikkat çekiyor. Bir Nef keşfi olan patentli Foldhome konsepti sayesinde evinize; özel sinema salonu, misafir odası, kapalı basketbol sahası, davet odası gibi odalar ekleyerek onlarca odalı bir eve sahip olabiliyorsunuz.

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