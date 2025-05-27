3600 ek göstergede ‘tarih sınırı’na iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu çalışanlarının maaş ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik bir karara imza attı. AYM, yalnızca 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanan kamu görevlilerine tanınan ek gösterge hakkının tarih sınırlaması içeren kısmını Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar, altı ay sonra yürürlüğe girecek.

TARİH SINIRI EŞİTSİZLİK

Ek göstergeye ilişkin düzenlemeden sadece 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olanlar faydalanabiliyordu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, bu tarih sınırlamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, benzer durumda olan kişiler arasında yalnızca atama tarihine göre yapılan ayrımın nesnel ve makul bir temele dayanmadığına hükmetti. Kararda, aynı şartlarda atanmış ancak 15 Ocak 2023’ten sonra göreve başlamış kişilerin bu haktan mahrum bırakılmasının eşitlik ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

BİR TÜRLÜ MÜLKİYET HAKKI

Mahkeme, ek göstergeyle sağlanan mali hakların bir tür mülkiyet hakkı olduğunu da belirtti. Bu hakkın benzer konumda olanlar arasında farklı uygulanmasının mülkiyet hakkını da zedelediği ifade edildi. Böylece, ilgili kadrolara 15 Ocak 2023’ten sonra atananların da 3600 ek göstergeden faydalanmasının önü açılmış olacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, başta gelir uzmanları, il istihdam uzmanları, vergi istihbarat uzmanları ve çeşitli bakanlık uzmanları olmak üzere binlerce memurun ek göstergeden eşit şekilde yararlanmasının yolu açılacak. Bu durum, memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde ciddi artış anlamına geliyor.







