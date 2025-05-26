Turkcell’e Körfez’den 150 milyon dolarlık faizsiz finansman

“Turkcell olarak veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlara odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dubai İslam Bankası ile yaptığımız 5 yıllık murabaha finansmanı, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla iş birliği kapılarını aralarken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor. Faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşma, Turkcell’in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez bölgesindeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım niteliği taşıyor”