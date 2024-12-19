4 yabancı yatırımdan biri gayrimenkul

Türkiye'ye son 18 yılda yapılan yabancı yatırımların yüzde 27,5’ini gayrimenkul yatırımları oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sona yaklaşıyor. Gene Kurul, 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu'nu da bağlamaya başladı. Meclis'e sunulan kesin hesap cetvelleri incelendiğinde son 18 yılda, Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin 255,7 milyar dolara ulaştığı ve yatırımda bulunan uluslararası şirket sayısının 2006 yılında 5 bin iken 2024 yılında 83 bine çıktığı görüldü.

Uluslararası doğrudan yatırımlar için gayrimenkul yatırımları 70 milyar 272 milyon doları bulurken, bu yatırımların yabancı yatırımlar içindeki payı yüzde 27,5 oldu. Sermaye yatırımları ise 185 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Öte yandan Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ile Orta Doğu'da en çok yatırımcı çeken 2'nci ülke oldu. Uluslararası doğrudan yatırım akımlarından Türkiye'nin aldığı pay, 1990-2002 yılları arasında yüzde 0,2 seviyesindeyken 2002-2024 arasında bu pay yüzde 0,9'a yükseldi. Ekonomi yönetimi, uluslararası doğrudan yatırım pastasından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'e yükselmesini hedefliyor.