Ekonomide 2025 dengelenme yılı

Dünyanın farklı bölgelerinde yükselen jeopolitik tansiyon, Donalt Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ve enflasyonla mücadele başlıklarıyla mücadele eden dünya ve Türkiye zorlu bir yılı daha geride bırakmak üzere. Diğer yandan, 2025 yılı ise iş dünyası açısından yeni bilinmezlikler, beklentiler ve ümitler anlamına geliyor.





DÜNYA EKONOMİSİ DAHA KÖTÜYE GİDECEK

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından iş insanlarının katılımıyla yapılan “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırması, ilgi çekici veriler içeriyor. Katılımcılara “dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre” nasıl bir görünüm kazanacağı sorulduğunda, yaklaşık yarısı (%49,4) dünya ekonomisinin daha kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için kötümserlerin oranı ise %58,4. Buna karşın iyimserler ise hem dünya hem Türkiye için %29,9 oranıyla eşit düzeyde. İş dünyası temsilcilerinin 10’da 6’sı (%61) Trump’ın ikinci döneminin hem dünya hem Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtirken, 5 kişiden biri (%20 ,8) ise hem dünya hem Türkiye açısından iyimser.





ENFLASYON VE FAİZ NE OLACAK

Katılımcıların 5’te biri sadece faizlerde (%20,8), çok küçük bir kısmı (%5,2) ise sadece enflasyonda düşüş bekliyor. Her iki kalemde de düşüş beklemeyenlerin oranı yüzde %37,7 ile dikkat çekerken; hem faizlerde hem enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde %36,4 oldu. Katılımcıların yüzde %48,1'i şirketlerinin 2025’te ‘mevcudu koruma’ eğiliminde olacak.





FAVORİ YATIRIM ARACI ALTIN VE BORSA

İş dünyası temsilcilerinin 2025’teki favori yatırım aracı altın olurken, onu hisse senedi ve gayrimenkul izledi. Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise çalışanların 2025’te şirketlerinin çalışam modelini %56,8 ile tamamen ofisten tercih edeceğini, buna karşılık kendilerinin %46 ile öncelikle hibrit çalışmayı önceleyeceklerini söylemesi oldu. Tamamen evden çalışma şirketler cephesinde %6,8 oranına sahipken, çalışanlar ise %17,6 düzeyinde bu modele sahip çıktı.





Ahmet Güler

DİJİTALLEŞME VE İHRACAT ÖNE ÇIKACAK

Araştırma sonuçlarını değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, “Araştırma, 2025 yılının iş dünyası tarafından tüm tereddütlere karşın daha olumlu bir yıl olarak değerlendirildiğini ve beklenen 'dengelenmeyi' imâ ediyor. Önümüzdeki dönemde hem faizlerde hem enflasyonda daha iyimser verilerle karşılaşacağız. Mevcudu koruyan şirketler, rahatlamayla birlikte dijitalleşme ve ihracata yüzünü dönecek” dedi.







