Ekonomi 400 bin TLlik evini 100 bin lira gösterene 2 bin 250 TL ceza
EMLAK

400 bin TL'lik evini 100 bin lira gösterene 2 bin 250 TL ceza!

Gayrimenkul alım ve satımlarında gerçek değer üzerinden beyan dönemi 1 Ocak 2020'de başlıyor. Bu da 100 bin TL olarak gösterilen 400 bin TL'lik bir konutta tapu harcını 3000 TL'den 12 bin TL'ye çıkması anlamına geliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gerçek değeri üzerinden beyanda bulunmayanları, aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında ceza da bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konutta gerçek değer üzerinden beyan dönemi 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlayacak.
Konutta gerçek değer üzerinden beyan dönemi 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlayacak.

Her yıl 1 milyon 200 bin satışın gerçekleştiği konut sektörüne yönelik beklenen adım atılıyor. Konut alım-satımında da yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak tapuda gerçek değer uygulaması ile alım satımlarda düşük beyan dönemi sona ermiş olacak.

Konutlara yönelik gerçek değerlerin beyan edilip edilmediği ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak sistem üzerinden teyit edilecek.

Mevcut uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alınıyordu.

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YÜZDE 25 ORANINDA CEZA VAR

Aynı düzenleme çerçevesinde bölge emsal değerinin altında işlem yapanlara ise cezai işlem uygulanacak. Bu da düşük beyan sonradan tespit edilirse aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak.

1 OCAK 2020'DE DEVREDE

Konut ve iş yeri satışlarında devletin yıllardır uğradığı vergi zararı sona erdirecek yeni uygulama 1 Ocak 2020 yılından itibaren başlayacak.

Gayrimenkul alım satımlarında tapu harcının yarısını konutu alan yarısını da satan kişi ödüyor.

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400 BİN TL'LİK KONUTA 12 BİN TL HARÇ

Düzenleme öncesi tapuda 100 bin TL olarak gösterilen 400 bin liralık bir konutta alıcı ve satıcı toplamda 3 bin TL harç ödenirken, konutun gerçek değeri olan 400 bin TL'nin alım satımda gösterilmesi halinde ödenecek harç 12 bin TL'ye çıkıyor. Bu da devletin kasasına 9 bin TL daha girmesi anlamına geliyor.

2 BİN 250 TL CEZA

1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek uygulama kapsamında gerçek değerin beyan edilememesi ile devletin kayba uğradığı harç tahsilatının yanı sıra yüzde 25 oranında ceza da kesilecek.

400 bin TL'lik konutun 100 bin TL gösterilmesi halinde ortaya çıkan 9 bin TL'lik kaybın yüzde 25'i yani 2 bin 250 TL de ceza işlemi uygulanacak.

VERGİ ZİYAİ CEZASI NEDİR?

Vergi ziyaı cezası, mükellefin ya da sorumlunun vergi sorumluluklarını yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi veyahut şahsi, medeni hal veya aile durumu hakkında yanlış veya eksik beyanda bulunarak vergi durumunda değişiklik yapılması durumunda uygulanan cezadır.

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