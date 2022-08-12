75 otel için 7,6 milyar liralık teşvik başvurusu

Yılın ilk yarısında yatırım değeri 7 milyar 553 milyon lira olan 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ocak-Haziran 2022 dönemine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Yatırım Teşvik Belgeleri" verilerinden hareketle hazırladığı raporun sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Kovid-19 döneminde zayıflayan otel yatırımları tekrar yükselişe geçti.

Yılın ilk yarısında otel yatırımları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Söz konusu dönemde toplam yatırım değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14 bin 413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

İlk yarıda teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi yüzde 76 yükseliş gösterdi.

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30 yeni ilde otel yatırımı başvurusu

İlk yarıda 30 ilde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla 9'ar projeyle ilk 2 sırayı alırken, Antalya 8 projeyle 3'üncü oldu. Onları 6 yatırımla Çanakkale, 4 projeyle İzmir takip etti. Kars, Edirne, Nevşehir ve Ankara'da 3'er, Aydın'da 2 otel yatırımı için teşvik başvurusu yapıldı.

Salgın öncesinde Karadeniz'de yaşanan yatırım artışının yavaşlaması dikkati çekerken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu kentlerinde de yatırımlar yavaşladı.

İlk 6 ayda teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 11 otelde 5 bin 702 yatakla 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 26 projeyle 3 yıldızlı oteller için oldu.

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Anadolu'ya ekstra teşvik önerisi

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, yılın ilk yarısında otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını belirterek, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hala en fazla yatırım talebi alan yerler olmasının aslında çok tercih ettikleri bir durum olmadığını bildirdi.

Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu'ya yayılması gerektiği vurgulayan Eresin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerekirse Anadolu'da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız. Teşviklere, yeni yatırımlar için Anadolu'da; yenileme ve renovasyon için ise İstanbul ve Antalya gibi illerimizde ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Trabzon, Yalova ve Nevşehir illerinde bulunan toplam 50 kamu taşınmazının bu yıl içerisinde 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilmesiyle turizm yatırımlarının önemli oranda artmasını bekliyoruz."

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